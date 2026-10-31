Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que este sábado por la tarde, entre las 17 y las 22 horas, estará cortado el tránsito sobre la calle 25 de Mayo, entre las intersecciones de Maipú, Chacabuco, España, Alberdi y Churruarín.

En cada una de estas esquinas se dispondrán vallas y personal de Tránsito para ordenar la circulación y garantizar los cruces peatonales. En ese sentido, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.

El motivo de la interrupción del tránsito son los festejos de Halloween, que convocan a una gran cantidad de niños, acompañados por sus padres, que recorren los negocios con disfraces pidiendo golosinas. Una forma de celebrar la “Noche de Brujas” que ha ganado popularidad en nuestra ciudad en los últimos años.