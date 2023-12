Foto: Victoria Gesualdi



Una nueva camada de 12 conductoras de transporte de carga se graduó del programa que les otorga rango profesional y ya son 60 las mujeres de todo el país capacitadas en este oficio, la mayoría de ellas trabajadoras en distintos sectores de la industria del transporte, en coincidencia con el Día del Camionero y la Camionera que se conmemora.



Se trata de la quinta edición de Conductoras, un programa de formación profesional que la empresa multinacional Scania creó en 2019 con el objetivo de incluir cada vez más mujeres en la industria del transporte y reducir así la brecha de género en el sector.



Es que actualmente menos del 1% de las licencias de conducir para transporte de cargas corresponden a mujeres, que a través de estas capacitaciones empiezan a hacerse un lugar en esta industria "históricamente masculinizada".



Con esa misión, el programa -que fue replicado en distintos países de Latinoamérica- convoca a aquellas mujeres de entre 25 y 50 años que tienen "vocación por el transporte de cargas" y al que se inscribieron más de 6000 aspirantes durante las cinco ediciones.



El #ProgramaConductoras definido por sus egresadas:



🚺Oportunidad y esperanza

🚺 Inclusión

🚺Orgullo propio

🚺Un sueño cumplido

🚺Estamos haciendo historia

🚺Esperanza de poder

🚺Libertad

🚺Un nuevo comienzo#ScaniaArgentina pic.twitter.com/nKrlIxyIEz — Scania Argentina (@ScaniaArgentina) December 15, 2023



"Este es el primer paso de un sueño que tenemos todas. Es una puerta que nos permite entrar en el mundo del transporte, incluirnos con buenas herramientas y con voluntad de hacer", expresó a Télam Carolina Lovera (50), una de las estudiantes que llegó desde Misiones "llena de ilusión" para capacitarse y que ahora regresa como camionera profesional.



Carolina es profesora de educación vial y fue su "inquietud y compromiso por la seguridad" en las rutas y calles lo que la trajo hasta acá.



"Cuando hablamos de transporte también hablamos de vidas. Creo que nuestra incorporación abre una nueva mirada, la de las mujeres, que tenemos aportes diferentes para hacer, que suman a los que ya están para hacer una sociedad y una conducción mejor", sostuvo en diálogo con Télam tras el acto de egreso que se realizó este mediodía en el predio de Scania, en la localidad bonaerense de Grand Bourg.



"Sabemos que somos punta de lanza de muchas más mujeres que vienen detrás nuestro, con el mismo deseo, y ese es el compromiso que nos llevamos", agregó la misionera.



En cada edición, el programa recibe a estudiantes que llegan desde todas las provincias de Argentina para realizar la capacitación, que consta de una primera instancia virtual y tres semanas de entrenamiento presencial.



Esta vez, participaron mujeres de Neuquén, Tucumán, Misiones, Mendoza, Santa Fe y las localidades de La Plata, Bahía Blanca, Lanús, Hurlingham, Marcos Paz y la Ciudad de Buenos Aires.





"Para nosotros es una enorme satisfacción y un gran orgullo celebrar la quinta edición de Conductoras, un programa que Scania viene haciendo ininterrumpidamente y que es para nosotros uno de los más emblemáticos e importantes de la empresa", aseguró durante el acto el CEO de Scania Argentina, Oscar Jaern.



Jaern destacó "el coraje y la valentía" de las estudiantes del programa "para insertarse en un sector que no es fácil y presenta desafíos", como así también "un compromiso y responsabilidad muy grande para seguir llevando a más mujeres por este camino".



En total, ya son 60 las mujeres egresadas de este programa que busca "avanzar hacia un sector de transporte más igualitario y equitativo", precisó el representante de la empresa, que lanzó este viernes una guía de buenas prácticas para la inserción laboral de mujeres en empresas de transporte.





Foto: Victoria Gesualdi



"Las conductoras mujeres son eficientes y cuidadosas, porque son ellas en general las que nos crían y educan y de esa misma manera hacen su trabajo, en cualquier ámbito", dijo por su parte Aníbal Goichik, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, brazo académico de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).



Para algunas de ellas, el sueño de manejar camiones las acompaña desde pequeñas.



Ailen Yodre es hija de un camionero, nieta de un chofer de micros y "la primera mujer camionera de mi familia", dijo a Télam con orgullo.



"Hoy no solamente cumplí mi sueño de ser camionera, sino también el sueño de toda mi familia, especialmente de mi mamá, que también siempre quiso ser camionera, pero en su tiempo era más difícil que ahora", expresó la egresada de 29 años, quien destacó "el compromiso y esfuerzo que demanda la profesión, muchas veces no reconocida".

"Ahora nos queda salir a la calle para que, con mucho respeto, podamos ir creciendo en esto que tanto nos gusta", auguró Ailen, quien instó a más mujeres "a animarse".



Son muchos "los miedos, estereotipos y culpas" que debieron romper "para llegar hasta este lugar", coincidieron las conductoras.



"Eso es lo que la sociedad te inculca, pero nosotras sabemos que podemos", aseveró por su parte Leticia Aguirre (26), la más joven del curso, que llegó desde la localidad neuquina de Centenario.





Foto: Victoria Gesualdi



Los desafíos, aseguró Leticia, aún son muchos y, si bien en el sector "hay muchos compañeros buenos que te cuidan y te incluyen, pero también hay mucho por cambiar, muchas situaciones que se dan por ser una mujer conduciendo".



"Mi sueño ahora es poder ayudar a otras chicas de mi zona, guiarlas y aconsejarlas, armar una red de mujeres trabajando en el transporte de carga para que se sumen y persigan el sueño de los camiones que es hermoso", concluyó.



El programa Conductoras fue declarado de interés por el Senado de la Nación y cuenta con el apoyo de YPF y la cervecería Quilmes, donde ya se desempeñan graduadas de años anteriores, y cuyas autoridades participaron también del acto de colación de la nueva camada de camioneras.





(Fuente: Télam)