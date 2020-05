Las cataratas del Iguazú sin agua: Esperan lluvias recién para junio

"Sólo continúan con agua la Garganta del Diablo y el Salto San Martín", dijo el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta.

"En lo que queda de mayo estaríamos en las mismas condiciones y recién en junio lloverá en las nacientes del río Iguazú", explicó.

"El tema es que no hay agua", dijo el funcionario quien no atribuye la falta de agua en Cataratas a las represas brasileñas.

"El problema es que no hay lluvias y las represas administran la poca agua que hay. Las 6 represas que están en el Iguazú superior son hidroeléctricas y tienen que soltar agua para generar energía", dijo.

Explicó que "están coordinadas, entonces suelta la primera allá lejos y esa agua la van aprovechando aguas abajo, y cuando Baixo Iguazú termina de soltar, es el agua que llega a Cataratas".

Acosta dijo a Misiones Online que hay semanas en que llega un poco más y en otras el caudal baja, pero "el problema es que no hay lluvias y no pueden administrar el agua que no tienen".

"Según los pronósticos, las lluvias llegarían a principios de junio sobre las nacientes del río Iguazú. Ojalá se cumpla el pronóstico y sea así", dijo. Con una planta de 35 guardaparques, el Parque Nacional Iguazú apunta ahora a vigilar la conservación ecológica.

Consideró que esta situación es un efecto del fenómeno de La Niña que ya afectó el nivel del Iguazú en 2019. "El nivel fue bajo el año pasado", dijo Acosta, mencionando también a otros cursos de agua de la región como el Paraná y el Uruguay, que dejó prácticamente sin agua al Moconá.