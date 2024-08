La fecha 11 de la Liga Profesional tiene un partido destacado que sobresale del resto, tanto por historia como por lo que tienen en juego entre sí en este domingo y también en la semana que comienza: es el que desde las 14.30 del domingo jugarán Boca y San Lorenzo en la Bombonera.

Claro que el escenario para ambos no asimilaría de buena manera una derrota, pero los partidos coperos, el poco descanso en medio de la seguidilla y lo que depare el final de la misma serán cuestiones decisivas de un desafío que comenzará con el pitazo inicial de Pablo Echavarría. Aquí, las claves por las que pasará el partido.

1- El descanso

San Lorenzo volverá a jugar el martes por la noche en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro: en total serán 53 horas de distancia entre el final en la Bombonera y el inicio en el Arena de esa ciudad brasileña. Es decir que la recuperación prevista no será la óptima y eso motivó quejas desde el Ciclón.

Pero el calendario acá jugó una mala pasada y hasta se barajó la opción de postergar el partido, porque si bien Boca recién tendrá su partido copero el jueves próximo también en la misma ciudad, pero ante Cruzeiro, para este encuentro las horas de descanso de los de Diego Martínez habrán sido 63 entre la noche del jueves y el comienzo del clásico.

Es decir que, por uno u otro argumento, la decisión será cuidar piernas. Con Boca llegando más desgastado que los de Leandro Romagnoli (su partido de ida fue el martes que pasó), pero con más aire que su rival de cara a lo que viene.

2- La deuda interna

Si bien los dos equipos tienen la cabeza puesta en la Copa en cuanto a prioridades, para ambos es fundamental empezar a sumar puntos en la Liga Profesional y por eso se jugarán mucho esta tarde. Mientras Boca está merodeando la mitad de la tabla y puede dar el zarpazo con un par de victorias, San Lorenzo ocupa uno de los últimos lugares (hasta acá ganó solamente un partido en el torneo) y necesita dar señales de recuperación antes de que la poca cosecha de puntos empiece a preocupar.

3- Lo que ponen en cancha

En todo ese contexto, los dos cuidarán piernas y jugadores importantes. Si bien Martínez no confirmó el equipo, las ausencias de dos ultratitulares como Chiquito Romero y Edinson Cavani en la lista de concentrados (ninguno por lesión), marcan la escala de importancia del partido. Será ocasión para darle rodaje a Leandro Brey en el arco (había estado también en el clásico de marzo que Boca ganó 2 a 1), para que Marcos Rojo sume minutos antes de la revancha en Brasil -esta vez junto a Aaron Anselmino, el pibe de los millones- y también para ver en cancha a casi todos los refuerzos del mercado de pases juntos.

En cuanto a los de Romagnoli, la formación -confirmada- tiene solamente cuatro habituales titulares, sí. Pero a Facundo Altamirano, Gonzalo Luján, Nicolás Tripicchio y Elías Báez se le suman futbolistas de experiencia como Andrés Vombergar, Nahuel Barrios, Sebastián Blanco y Ezequiel Cerutti, además de contar también con la vuelta de Jhohan Romaña para la defensa. Sí, tiene en Santiago Sosa a un debutante como titular y a Daniel Herrera casi en la misma situación, pero -con lo que tiene- apuesta a la experiencia.

4- Los objetivos

Está claro, además de las necesidades de ambos de sumar puntos, que la meta de los dos equipos está puesta en avanzar de ronda en materia internacional. Sin embargo, para Boca el partido en sí tiene la importancia de tal vez definir (en un contexto en el cual los de arriba no dejan de ceder puntos) si está o no para pelear por el título. San Lorenzo, en cambio, se debate entre el sueño de la Libertadores y no caer en una pesadilla en la pelea de abajo.

5- El futuro

Son tiempos de resultados escasos para los dos equipos, y si bien los procesos de trabajo de cada uno son diferentes. Romagnoli empezó siendo interino y hasta renunció en el vestuario hace tan sólo una semana y fue convencido de seguir. En Boca, la ilusión que generó en algún momento Diego Martínez le dio lugar a una actualidad de muchas dudas que -con una racha vigente de 10 partidos invicto- el DT intentará cambiar para seguir soñando con un título de cara a fin de año.

Será muy importante para ambos, entonces, lo que pase esta tarde. Pero lo será mucho más lo que suceda en Belo Horizonte con los dos partidos que se les viene, en los dos casos tal vez decisivos para el futuro inmediato de cada uno.

