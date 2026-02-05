El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante el cierre de dos de sus principales propuestas de verano: la Colonia Municipal de Deportes y la Colonia de Educación, espacios que durante el receso estival promovieron el juego, la actividad física, la recreación y el aprendizaje en la primera infancia y la niñez.

En el predio destinado a la Colonia de Deportes se desarrolló el cierre del grupo de niños de 6 a 9 años, mientras que el cierre del grupo de 10, 11 y 12 años se realizará mañana. En total, más de 400 niños participaron de esta colonia a lo largo de la temporada, acompañados por profesores, promotoras de salud y equipos municipales.

La jornada contó con un cronograma que incluyó la llegada al predio a las 8:10, desayuno compartido, inicio de actividades recreativas, una actuación a cargo del profesor de música, almuerzo y cierre cerca del mediodía. Durante la mañana hubo música, baile y juegos, y luego del almuerzo los niños disfrutaron de una fiesta de la espuma como sorpresa final.

Del cierre participaron el intendente Mauricio Davico y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quienes acompañaron a los chicos y al equipo de trabajo. En ese marco, el Intendente agradeció especialmente a los profesores y al personal del Centro de Educación Física N°6 por la colaboración brindada durante toda la colonia, dialogó con los niños y compartió una foto grupal junto a docentes y colaboradores.

En simultáneo, se realizó el cierre de la Colonia de Educación, destinada a niños de 3 a 5 años, en el predio de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiro. Esta colonia se desarrolló durante todo el mes con una propuesta pedagógica basada en distintas temáticas semanales, siendo la del cierre la temática carnaval.

La colonia mantuvo el número de participantes desde el inicio, con más de 60 niños, y a lo largo del mes se realizaron actividades artísticas, de educación física, juegos y pileta. En el cierre, además de los presentes habituales vinculados a las producciones realizadas por los chicos —como antifaces, vinchas y sombreros— se entregaron sorpresas especiales y carpetas con todos los trabajos realizados durante la colonia.

