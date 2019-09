No es el comienzo de temporada que Lionel Messi hubiera soñado. Lleva varias semanas lesionado y todavía no ha podido jugar de forma oficial con el FC Barcelona esta campaña. Se lo ha visto en distintas situaciones, como en sus entrenamientos diferenciados o en la gala del sorteo de la UEFA Champions League, pero aún no se ha debutado con su club a nivel competitivo y todo el mundo del fútbol está pendiente de su regreso.

Mientras tanto, el astro argentino ha concedido una extensa y profunda entrevista al diario SPORT en la que revela varios de los misterios que se han generado por su inactividad.

Un larga charla con los periodistas Ernest Folch y Albert Masnou en la que ha hablado sobre el grado de su lesión, su compromiso con el Barça, su rol en el frustrado fichaje de Neymar, la relación con Antoine Griezmann y la influencia en las decisiones de la directiva. Pero no solamente de la esfera azulgrana. También de su vida privada, del amor por Antonela y sus hijos, de los costos que trae la fama, de su cena pendiente con Cristiano Ronaldo y de las donaciones de su Fundación.

LA VERDAD SOBRE SU LESIÓN

"Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. Eso hizo que tenga que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", explicó Messi sobre el problema físico que lo tiene inactivo.

El capitán del Barça dijo que tiene "muchísimas ganas" de regresar al campo de juego, aunque eso no implica que ya tenga una fecha estipulada para volver a la actividad: "Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al 100% curado. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia Dortmund o contra el Granada. No tengo fecha definida."

EL BALANCE DE LA TEMPORADA PASADA

Pese que ganaron la Liga española, llegaron a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la Champions League, se ha dicho que el Barcelona no tuvo una buena campaña. Al ser consultado sobre su percepción, Lionel Messi explicó por qué el balance no es tan negativo.

"En realidad, no fue un gran año por como terminó, pero hicimos una gran temporada hasta los últimos dos partidos. Entonces, Liverpool y la eliminación nos marcaron toda la temporada como mala, cuando hasta ese momento estábamos bien. Un partido nos dejó fuera de todo. Luego, jugar la final de la Copa del Rey… Nos costó meternos por lo que había pasado en Liverpool. Fue una temporada mala entre comillas, porque solo se ganó la Liga. A nivel personal me sentí muy bien aunque siempre digo que lo que me interesa son los títulos colectivos. Y el año pasado no cumplimos con los objetivos", analizó el capitán de la Selección Argentina.

Como su declaración muestra, esa derrota por 4-0 en Anfield ante el Liverpool FC fue determinante para el conjunto culé. Y de esa estrepitosa caída, Messi sacó una lección: "Es importantísimo hacer gol de visitante en todos los partidos. Es fundamental. Cuando ganamos la Champions, fue así en todos. Creo recordar que en todos los partidos que jugábamos fuera marcábamos goles. Más allá de que éramos superiores al resto, hacíamos goles siempre. Si no convertís de visitante, se hace difícil. Ya lo sabía porque es algo obvio, pero ese partido (con Liverpool) me quedó mucho más marcado. Hacer gol de visitante es un paso importante."

LA NUEVA TEMPORADA Y LOS FICHAJES

De cara a la nueva campaña, el FC Barcelona se ha reforzado con la llegada de Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Neto y Junior Firpo. En su rol de capitán, Messi calificó a todos de "jugadores muy importantes" y cree que ahora tienen "muchas variantes, mucho recambio".

Y juzgar por sus rivales más directos en el fútbol español, el Real Madrid y el Atlético, el astro argentino afirma que ambos están muy fuertes: "Creo que el Atlético hizo un gran equipo, hizo muy buenos fichajes. Parecía que era el que más se había desarmado, pero terminó haciendo un gran equipo, muy bueno, con muchas variantes, muy equilibrado… El Real Madrid también fichó muy bien. Más allá de lo que se dice, que son los mismos, trajo jugadores importantes como Eden Hazard. La Juventus fichó muy bien, el Manchester City también… A nivel general, creo que todo está más parejo y que todos los equipos grandes cada vez son más fuertes."

Sobre los objetivos, y principalmente el deseo de volver a ser campeón de Europa, Messi prefirió no bajarse de ninguna lucha e intentar ganar todo. "Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club; y a nivel personal me encantaría ganar otra. Pero hay una realidad: queremos ganarlo todo. Vamos a intentar conseguirlo", confesó.

LA NOVELA DE NEYMAR

Uno de las grandes frustraciones que ha tenido Lionel Messi en este inicio de temporada, además de su lesión en el sóleo, fue el fallido fichaje de Neymar por el Barcelona.

"Para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos", explicó el crack argentino, quien dijo que "no tenía mucha información de cómo iban la negociaciones" pero que tuvo diálogos con el jugador brasileño y sabía de sus intenciones de regresar a Cataluña.

"No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores. Nunca son fáciles estas negociaciones", comentó Messi.

Sobre su influencia dentro la negociación, Messi negó que el pedido de traer a la estrella brasileña del PSG haya sido suyo y también desmintió sentirse "decepcionado" por no haberse concretado el traspaso.

"Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos que Ney podía venir, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no para que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann o de otros jugadores que han venido y otros que no han llegado a venir. Él (Neymar) estaba muy ilusionado en salir y de venir al Barcelona. No estoy decepcionado. Simplemente, me hubiera gustado volver a jugar con él. Nada más", sentenció Leo.

SU FAMILIA Y LA FAMA

Dejando de lado el fútbol, Lionel Messi también relevó ante SPORT varias cuestiones de su vida personal: la relación con Antonela, con sus hijos –Thiago, Mateo y Ciro– y sus intentos por pasar desapercibido. "Disfruto mucho más de ellos (sus hijos) y tengo más tiempo para poder hacerlo, de compartir partidos en la tribuna", expresó.

Al ser consultado sobre la postura de sus hijos ante sus derrotas, Messi aprovechó también para explicar aquella polémica imagen en la que Mateo Messi grita un gol que presuntamente era del rival: "Sufren las derrotas, sobre todo Thiago que es quien se da más cuenta de las cosas. Mateo también y se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona. Incluso cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barça. Empieza a entender cada vez más cuando perdemos, qué es perder y lo que significa para mí o para el equipo."

Sobre Thiago y Mateo, el futbolista argentino agregó que "no les gusta perder a nada" y son "muy competitivos".

Al hablar de su esposa, Antonela Roccuzzo, reveló que ella le hace todo más sencillo: "Es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Era la prima de mi mejor amiga. Yo tenía 7 años, la relación empezó más adelante. Me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular."

En el diálogo con SPORT, Messi también habló sobre su fama y los problemas que conlleva no poder pasar inadvertido. Si bien afirmó que no se cansa de ser una de las personalidades más reconocidas del mundo, aceptó que le gustaría poder pasar desapercibido.

"Gracias a Dios vivo muchas cosas raras impresionantes y es muy lindo. Sí que es verdad que me gustaría pasar desapercibido. Sobre todo cuando estoy con mis hijos en el cole o en la calle. A veces los llevo a las 8:30 de la mañana y me vienen a pedir autógrafos o una foto, y yo todo dormido. Y ellos allí; pero bueno, no me quejo de nada. Siempre que salgo de casa salgo mentalizado de lo que puede llegar a pasar. Thiago tiene un grupo de amigos muy marcado de ocho o nueve. Van para todos lados juntos. Yo participo de estas reuniones."

LA CENA CON CRISTIANO RONALDO Y EL BALÓN DE ORO

Una de las imágenes que más polvareda ha levantado a nivel mediático en el último tiempo fue la invitación a cenar que Cristiano Ronaldo le hizo a Messi en la gala del sorteo de la UEFA Champions League. El astro argentino no dio una respuesta inmediata y quedó la incertidumbre de si el encuentro iba a concretarse. Por lo pronto, Messi confesó que no tendría problema en hacerlo.

"Siempre dije que no tengo problema con él (Cristiano Ronaldo), que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo nos vimos en galas o en premios. Incluso en la última gala fue cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema", dijo Leo.

Está claro que él y Cristiano son nuevamente candidatos a ganar el Balón de Oro, como en la última década. Sobre el premio que ha ganado cinco veces (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), Leo Messi comentó que no se siente favorito porque el premio siempre tiene un criterio distinto.

"Es tan raro el Balón de Oro… Ya no se sabe quién es favorito o no. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal. A la Champions se le da mucha importancia. Otras veces pasa con el Mundial, torneo al que a veces se le da mucha importancia y otras que no. No sé. La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro. Nunca me sentí favorito o no favorito", explicó el ídolo blaugrana.

SU RELACIÓN CON LA DIRECTIVA Y SU FUTURO EN EL BARÇA

Otro de los mitos derribados por Lionel Messi en la entrevista con SPORT fue el de su rol de "jefe" de la directiva del FC Barcelona. El futbolista argentino dijo que es "un jugador más" y que quiere es "ganar y seguir ganando títulos".

Y al hablar este tema, Messi tuvo que también aclarar su futuro, ya que se había filtrado información de existía una cláusula en su contrato por la que podría marcharse sin ni un solo centavo en el club. Sin embargo, el astro argentino dejó en claro que va a seguir jugando en el FC Barcelona, aunque lo hizo con un fuerte mensaje hacia la cúpula dirigencial.

"No puedo confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad que no se puede decir nada. Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", argumentó.

Además de aclarar que su contrato lo acuerdan su padre, Jorge, con el presidente, Josep María Bartomeu, reiteró que el hecho de que el requisito indispensable para garantizar su continuidad es el proyecto ganador: "Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando."

Además de despegarse de la directiva y clarificar su futuro, Messi defendió a Ernesto Valverde, uno de los principales apuntados después de los malos resultados de la última campaña: "Como dije en su momento, fue culpa nuestra. El cuerpo técnico no tuvo nada que ver con el partido que hicimos. Hasta entonces habíamos hecho una gran temporada, dominando la liga de principio a final, clasificándonos para la final de Copa. Y fue más cosa nuestra que del técnico."