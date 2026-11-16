El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue contundente al referirse al polémico arbitraje de Nicolás Ramírez durante el Superclásico entre Boca y River y pidió que los dirigentes también asuman sus errores.

Durante una entrevista televisiva, Tapia fue consultado sobre aquel Superclásico que terminó en triunfo para Boca por 1-0 y recordó que "debutó un chico al que sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No es mi culpa, están equivocados".

Con respecto a los cuestionamientos por los arbitrajes, Tapia, también pidió que los clubes su cuota de culpa: "Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Cuando un árbitro se equivocó, lo hemos hecho al separarlo y pararlo... Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de que se equivocó en el planteo, en el cambio o en la formación".

Otra de las cuestiones que tocó el presidente de la AFA fue su gestión en general, sobre la cual sacó pecho: "Si se discutiera, no me votaría. La Selección es la que más títulos ha ganado. Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista", y castigó al presidente de River, Stéfano Di Carlo: "Cuando hablás de un micrófono a otro no es constructivo".

Por último, el presidente de la AFA tocó el tema de los insultos que recibe en todas las canchas del fútbol argentino, a excepción de unas pocas.

"No me generan nada. Mi mamá tiene 90 años. Antes de una final de un torneo me dijo 'me hiciste la mamá más famosa del mundo y vas a ver que todo vuelve' y me saqué ese karma que tenía encima".

Y finalizó: "La gente se expresa como se expresa y es más fácil putear en una cancha que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada. Hay que ver si se animan a decirlo en la cara".