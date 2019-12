“Caminos Cooperativos” recibió el aporte para fortalecer la educación cooperativa en ámbitos educativos formales y no formales, con talleres y capacitaciones en Gualeguaychú y la región. En ambos casos obedece a políticas públicas implementadas a nivel provincial en favor y el fortalecimiento del espíritu cooperativo.

El director del IPCYMER, Ricardo Etchemendy, estuvo presente en la entrega y Weber agradeció el acompañamiento. “La verdad es que siempre tenemos un gran acompañamiento del Instituto y presencia de su presidente, que siempre está apuntalando el trabajo y desarrollo que se ha hecho con cooperativas en la provincia y en este caso en Gualeguaychú”, mencionó el funcionario municipal.

Por su parte, Etchemendy valoró el trabajo que se ha realizado en los últimos años en la provincia, principalmente en la gestión de Gustavo Bordet, con políticas de Estado y el acompañamiento de la Ley de economía social. “Nos encontramos que la política de economía social ha tenido en la provincia un reverdecimiento por políticas de Estado y porque la gente ha entendido que el asociativismo es la forma de salir adelante en épocas de crisis”, indicó Etchemendy.

“No hay una sola cooperativa en el país que no haya nacido por una necesidad”, agregó el presidente de IPCYMER. “En Gualeguaychú hemos tenido desde la gestión de Irigoyen, Bahillo y Piagggio, políticas de Estado firmes y se ha acompañado con muy buenas obras, de calidad y en regla con la cantidad de documentación que se debe tener hoy”, mencionó.

Etchemendy aseguró que “todas Las cooperativas de trabajo de Gualeguaychú están en regla con todos los papeles; y se ha logrado un trabajo en conjunto para la realización de la buena obra pública en esta ciudad a través de las cooperativas de trabajo”.

El directivo aseguró que “la integración copperativa no significa perder individualidad” y que se está “explorando legalmente porque la ley de cooperativas nos permite integrarnos como una SRL”. “Las cooperativas tienen matricula nacional, no son solamente para trabajar en Gualeguaychú. Tenemos el orgullo que una cooperativa de Villaguay está trabajando en la construcción de cuatro viviendas en Paraná”, indicó.

Por último, cuestionó la política económica nacional de los últimos cuatro años. “Como entrerriano me siento orgulloso porque el cooperativismo y el mutualismo no hizo lo que hizo la banda de música del Titanic, que siguió tocando mientras se hundían. Fuimos atacados por esa economía de mercado para desaparecer, porque querían anteponernos como enemigos de la sociedad, y se entendió que estos años de vida que tenemos en la Argentina no van a ser tirados por la borda. Tenemos que seguir trabajando, en integración, en encontrar las coincidencias dentro de las diferencias”, manifestó Etchemendy.