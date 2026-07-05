Paraguay sostuvo a Francia por más de 60 minutos, pero los europeos exprimieron el único error de su rival para festejar en Filadelfia: el penal de Diego Gómez a Désiré Doué le sirvió la victoria en bandeja a Kylian Mbappé. La clasificación de Les Bleus con el triunfo 1-0 despidió al equipo de Gustavo Alfaro en octavos de final del Mundial 2026, luego de su destacado triunfo ante Alemania en la ronda previa. En conferencia de prensa, el Profesor analizó lo que dejó la caída e hizo un balance de la participación Albirroja.

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En declaraciones divulgadas por el medio paraguayo ABC, Alfaro le dirigió palabras duras a Kylian Mbappé, quien tuvo un gesto antideportivo en el cierre después de que el arquero Orlando Gill le extendió su mano para saludarlo y Kiki lo ignoró: “Les dije a los chicos que ellos pelean por el Balón de Oro; nosotros peleamos por el sustento diario. Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad. Defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial. Él fue campeón del mundo en el primer Mundial que participó, en el segundo llegó a la final y ahora pelea por ser el máximo goleador. Está en esa pelea. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez. Ahí es donde ves las diferencias”.



A continuación, profundizó en el origen de su plantel: “Las vidas de los chicos nuestros fueron cruzadas por cosas muy difíciles. Hay chicos que no conocieron a sus padres, que tuvieron que pelear con situaciones de enfermedad en la familia. Nosotros venimos de esos lugares, no renegamos, nos sentimos muy orgullosos. Nosotros le hicimos frente con lo que teníamos en los bolsillos”.

"ES UN PENAL DE VAR"



Gustavo Alfaro se refirió en conferencia de prensa a la jugada que marcó la diferencia entre Francia y Paraguay en los octavos de final del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/d8FURQ9m47 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026



“Adentro de la cancha dejamos la piel, afuera aceptamos la derrota. Lo saludé a (Didier) Deschamps y le deseé lo mejor en la Copa del Mundo porque una vez que termina el partido, termina. Como les dije a los jugadores, si uno quiere ganar, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder. Y nosotros sabemos perder, sabemos perder con grandeza”, lanzó el entrenador rafaelino de 63 años.

Por otro lado, dejó su mirada sobre el encuentro: “Francia nunca encontró las respuestas y, en una acción individual, en un penal de VAR, pueden encontrar la diferencia que no encontraron en el juego. Obviamente hubiese querido tener el monopolio de la pelota, someterlo a Francia, pero cuando uno lo mira, ve que los partidos le habían durado 60 minutos en este Mundial porque ya habían marcado tres goles de diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia por eso festejaron como festejaron y se abrazaron cuando terminó”. "Terminaron haciendo tiempo porque saben lo que les costó”, lanzó.

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

“Uno hubiese querido tener un montón de cosas, pero este equipo venía de ser campeón en Rusia, perder la final en Qatar y es el número uno del mundo hace mucho tiempo. Y nosotros hace 16 años que no venimos a una Copa del Mundo. Con el arranque que tuvimos, haber jugado como jugamos contra Alemania y Francia, me pone orgulloso por el sacrificio de los jugadores porque sé todos los problemas que tuvimos para ser competitivos”.

Otro de los puntos resonantes de la conferencia de prensa fue su respuesta a la pregunta sobre si continuará en el cargo y dejó la puerta abierta para decir adiós: “Recién en el vestuario, Robert (Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) me dijo: ‘Profe, este fue el primer round. Quiero contar con usted para el segundo round‘. Honestamente, yo le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace cinco o seis años de que a los 60 me retiraba, ya tengo 63. Jugué el Mundial con Ecuador. Les dije: ‘Ya está, listo, juego el Mundial, me retiro‘. Cuando lo jugué, dije: ‘Qué lindo sería jugar el otro Mundial‘. Y Paraguay me dio la chance de poder tener otro Mundial. Y les dije: ‘Listo, cuando termine el Mundial de Paraguay, listo, ya está‘. Y bueno, ahora no quiero ninguna especulación. No existe ninguna especulación. El tema es qué decido hacer con mi vida profesional. No me voy a dirigir o porque quiero. Mi representante tenía terminantemente prohibido hablar con nadie, porque no quería otra cosa que no sea Paraguay en mi vida. Y para mí no había otro detalle que terminar la Copa del Mundo”.

“Hoy tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando. Entonces, hoy lo que menos puedo hacer es razonar, porque estoy desbordado, razonar con equilibrio. Yo creo que necesito, y necesita Paraguay, que baje la espuma, que baje esa espuma para que de pronto decante y decante lo que tenga que decantar. No sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay".

Además, habló sobre los casos de Orlando Gill y Matías Galarza Fonda, dos de las revelaciones del plantel en este Mundial: “No tengo ninguna duda de que jugadores que me pusieron en duda en su momento, como los casos de Gill o de Galarza, se han ganado el derecho de una transferencia porque estuvieron a la altura de la Copa del Mundo. Me queda el dolor de la derrota, pero tengo la sensación de saber que tengo un grupo humano enorme, que se juramentó representar al Paraguay, y lo hizo”.

En la previa a este duelo, Gustavo Alfaro había asegurado que Francia es el principal candidato a quedarse con el trofeo y se refirió a lo que representaba enfrentarse a un conjunto de tanta jerarquía: “Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela (ciudad de Santa Fe) venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte porque no había pararrayos. Te tenés que resguardar y no abajo de un árbol porque puede caer ahí. Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces sabés que se te avecina una tormenta eléctrica. Hay que ver de qué manera evitás los rayos”.

En este sentido, la actuación de Orlando Gill volvió a ser clave para mantener la mínima distancia en el resultado porque el arquero de San Lorenzo tuvo una doble tapada sensacional ante Kylian Mbappé en el tiempo adicionado. Sin embargo, el pitazo final culminó la participación de Paraguay, que no pudo igualar su mejor papel en Mundiales con los cuartos de final de Sudáfrica 2010.

Ahora, el elenco europeo seguirá su camino en la cita mundialista porque el jueves chocará desde las 17:00 (hora argentina) con Marruecos en Boston.

Fuente: Infobae