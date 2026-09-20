La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma impugnaron formalmente la Resolución 4/2026, mediante la cual el Gobierno estableció el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que convoque nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en forma presencial. La presentación se realizó a través de una carta documento enviada este viernes, en la que ambas centrales sindicales sostienen que la resolución es «nula de nulidad absoluta e insanable» por haber fijado el salario mínimo sin respetar adecuadamente el procedimiento previsto por la Ley 24.013 y sin fundamentar de manera suficiente los criterios utilizados para determinar los aumentos.

El documento, firmado por los secretarios generales Hugo Yasky (CTA de las y los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA Autónoma), cuestiona que el monto establecido no contempla adecuadamente la evolución del costo de vida ni los objetivos constitucionales y legales del salario mínimo. Según los datos señalados en la presentación, a agosto de 2026 la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que el SMVM registró un incremento interanual del 16,96% . Esa brecha de más de 16 puntos porcentuales explica, según las centrales, que el salario mínimo haya quedado por debajo de los valores de la Canasta Básica Total, profundizando la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de menores ingresos, indicó infogremiales.com.ar.

Las CTA advirtieron además que el Consejo del Salario no puede ser utilizado como una instancia meramente formal. Reclamaron que se garantice «un proceso real y efectivo de negociación y diálogo social, en el que las partes puedan formular propuestas, discutir alternativas y procurar alcanzar un acuerdo». En ese sentido, intimaron a la autoridad competente a convocar nuevamente al Consejo dentro de las próximas 48 horas y a revisar urgentemente el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno por la política salarial. Las centrales advirtieron que, de no obtener una respuesta, iniciarán «las acciones administrativas, judiciales y ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al salario mínimo». La presentación de las CTA se suma a los reclamos de otros sectores gremiales que vienen cuestionando la estrategia oficial de mantener los aumentos por debajo de la inflación y de demorar la convocatoria a los espacios de negociación colectiva.

Fuente: APFDigital