Las curiosas preguntas de Tinelli a Pampita sobre la propuesta de boda

“Yo realmente por cómo soy no podría hacerlo. Lo admiro al futuro marido de Pampita, te admiro Moritán y lo quiero decir públicamente. Genio. ¡Chapeau! Yo lo consultaría en la previa”, lanzó el animador, con humor. “Si ella me llega a decir que el pibe no lo chequeó con ella antes, Moritán, sos un groso. Un genio, te la jugaste. Yo creo que le debés haber preguntado algo, yo lo habría hecho”, aseveró.

“La propuesta fue una sorpresa total. No me preguntó nada, pero sí en algunas charlas estaba la conversación de ser una familia”, confesó Pampita, al ser consultada por el animador. “En el viaje no me imaginé jamás. Estaba en el video recién bañada, con el pelo mojado, nada que ver”, aseguró la jurado. “¿Pero cuando te puso esa especie de anteojeras para dormir?”, insistió el animador. “Me dijo ‘¿vos confiás en mí? Y yo le dije que sí. Fue antes de ver toda la superproducción, yo lo miré. Me sacó el antifaz, lo miré a los ojos, escuché lo que me propuso y ni siquiera dije que sí. Me tiré a abrazarlo. El ‘sí’ fue antes de cualquier otra cosa”, afirmó.

Además, la modelo hizo un fuerte comentario sobre las repercusiones que tuvo la noticia: “A veces uno no necesita una megaproducción, necesita que te miren a los ojos y te digan ‘este amor es sincero, yo quiero pasar el resto de mi vida con vos’. Con esas palabras cualquier mujer es feliz. Cuando se siente valorada, querida y que el otro tiene un proyecto en el que te incluye para el resto de su vida”, remarcó.

“El romanticismo no pasa por la superproducción, pasa por animarse a decir ‘te quiero’ cuando querés, a abrazar cuando tenés ganas y a estar en las buenas y en las malas. Todos esos valores los encontré en él. Todo lo que vino fue hermoso, pero el ‘sí’ estaba desde antes. Soy muy feliz”, concluyó.