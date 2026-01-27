LAS COMPARSAS, EN DISPUTA
Las definiciones de la álgida reunión de la Comisión del Carnaval del País
Luego de un tenso encuentro entre los dirigentes de las comparsas, se definieron cambios en las futuras votaciones. Los detalles.
En la noche del lunes se reunieron como es habitual los dirigentes de las comparsas del Carnaval del País. Y como es costumbre en época de competencia, reina la tensión.
Luego de un debate entre los referentes de Marí Marí, Papelitos, O'Bahía y Ara Yeví, se decidió incorporar a Kamarr a la mesa de votación, para que no sea el presidente de la comisión (representante del club de Pescadores) quien defina en caso de igualdad de votos.
“Se hizo lugar a punto 7.9 del reglamento donde habla de votaciones de referencia en Comisión de Carnaval, donde dice el estatuto que deben votar los cinco y recién ahí en caso de empate, desempata presidente”, expresaron partícipes de la reunión a Ahora ElDía
Además, se volvió atrás el acta del último viernes, lo que determinó que no se quitan puntos por la tercera noche. Y también se acordó que en caso de haber incorporado cosas a las comparsas en la cuarta noche con respecto a la segunda, si se pedirán los puntos.
En este aspecto, en la jornada de hoy fiscales de algunas comparsas pedirían nuevamente un descuento de puntos a la Comparsa O'Bahía por los agregados. Una vez que votan los fiscales, la comparsa en supuesta falta apelaría y ahí volvería a ser la Comisión de Carnaval la que votaría, en este caso ya con Kamarr sumada a la mesa. Por lo cual, esta novela tendrá nuevos capítulos.