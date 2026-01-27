En la noche del lunes se reunieron como es habitual los dirigentes de las comparsas del Carnaval del País. Y como es costumbre en época de competencia, reina la tensión.

Luego de un debate entre los referentes de Marí Marí, Papelitos, O'Bahía y Ara Yeví, se decidió incorporar a Kamarr a la mesa de votación, para que no sea el presidente de la comisión (representante del club de Pescadores) quien defina en caso de igualdad de votos.

“Se hizo lugar a punto 7.9 del reglamento donde habla de votaciones de referencia en Comisión de Carnaval, donde dice el estatuto que deben votar los cinco y recién ahí en caso de empate, desempata presidente”, expresaron partícipes de la reunión a Ahora ElDía



Además, se volvió atrás el acta del último viernes, lo que determinó que no se quitan puntos por la tercera noche. Y también se acordó que en caso de haber incorporado cosas a las comparsas en la cuarta noche con respecto a la segunda, si se pedirán los puntos.

En este aspecto, en la jornada de hoy fiscales de algunas comparsas pedirían nuevamente un descuento de puntos a la Comparsa O'Bahía por los agregados. Una vez que votan los fiscales, la comparsa en supuesta falta apelaría y ahí volvería a ser la Comisión de Carnaval la que votaría, en este caso ya con Kamarr sumada a la mesa. Por lo cual, esta novela tendrá nuevos capítulos.