“La victoria apretada del Frente de Todos genera optimismo a todos, no sólo a nuestra gente”.

“Me dio mucha bronca escuchar a Axel Kiciloff (futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires). No era el momento de hacer análisis y hacer esas declaraciones contra Marñía Eugenia Vidal (gobernadora)”.

“Me encantaron las declaraciones de Macri y Vidal, quienes abrieron las puertas para una transición más ordenada”.

“Creo que la gente en Entre Ríos votó a todos, a Macri primero y a Alfredo De Angeli y a Gustavo Hein también”

“Macri hizo una gran campaña: las bases estaban totalmente deprimidas al 100 por ciento y las revitalizó saliendo a la calle”.

“Nuestros cuatro candidatos en Entre Ríos son intachables”.

“A De Angeli no le gusta lo mediático. Hizo mucho, como cuando gestionó una partida de 2,2 millones de pesos para el sanatorio Jeannot Sueyro. Pero él no lo quiere vender en los medios, o se vende mal”

“De Angeli no es senador por Gualeguaychú, sino de toda la provincia, y todos le ponderan gestiones importantes. Está mal publicitado”.

“A veces los desprestigios vienen desde adentro mismo”

“Sueño con un Cambiemos más amplio, con todo el PRO y toda la UCR”.

“Hubo inclusive alguien de Cambiemos acá que trabajó para Gómez Centurión, creo que le guastaba cierta parte de su discurso y por eso lo acompañó. No nos puede volver a pasar porque de esta manera competimos contra un espacio que hasta hace poco era el tuyo. Gómez Centurión comparte el resto de los valores con Cambiemos. Quizás se debería haber bajado”

Creo que voy a votar en contra de este llamado para la Carta Orgánica porque falta mucho. Quiero una Carta Orgánica, pero no en este llamado y de manera incompleta”

La cabeza del PRO es De Ángeli, y por supuesto que va a ser un referente importante. Generalmente los que tienen un cargo son los que conducen, pero no puedo meterme en la parte del radicalismo.

“Con Javier Melchiori en la intendencia nos fue mal, pero no cambia mi aprecio hacia él. El contexto le jugó una maña pasada”.

“El mismo Pipi Sobredo, aunqu8e no tenga cargo, quedó como un referente del espacio. Al igual que Estela Miño o las integrantes del espacio PRO Mujeres”.

“Si no tengo la oportunidad, le quiero decir a Daniel Berón a Micaela Rodríguez y Araceli Traba que estos cuatros a su lado en el Concejo Deliberante fueron años maravillosos y que disfruté haber trabajado con ellos. Les quiero agradecer esta experiencia que me dejaron vivir con ellos”.

“Tuve un exabrupto y dije que el único que extorsionaba era Emilio Bianchi (Presidente del Co,legio Médico), me excedí y me extralimité. Le dije extorsionador y no corresponde. Y sé que tiene un gran prestigio como médico, y si yo lo perjudiqué con mis declaraciones, espero que acepte mis disculpas. Fue a raíz de toda la presión que había con el tema. Me encantaría que me inviten a las reuniones del Colegio Médico para pedirle disculpas en persona”.