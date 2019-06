Las donaciones para los inundados se recibirán en el Hogar de Anciano

Embed

Se recibirán las siguientes donaciones:

Calzado

Pañales

Toallas higiénicas

Elementos de higiene personal (shampoo, crema enjuague, jabón, desodorante)

Lavandina

Leche en polvo

Aceite

Fideos

Agua mineral

Bolsas de consorcio

Importante: no se aceptará donación de ropa, ya que la Municipalidad cuenta con estos productos que pueden necesitar los vecinos. Si se acercan con donaciones de ropa, las mismas no serán recibidas ya que no se cuenta con espacio donde guardarla. Se agradece la colaboración de todos.