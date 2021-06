Además, en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1) confirmó que mañana ingresan a la ciudad 2000 nuevas dosis de Sinopharm, y que también se espera que ingresen esta semana dosis de Oxford-AztraZeneca, debido a que el lunes llegó un vuelo al país con esas vacunas.

Pero la principal novedad con respecto al plan de rector, es que "se habilitó para que se vacunen sin turno previo y a demanda embarazadas y puérperas en período de lactancia", confirmó el funcionario.

Las mismas "pueden presentarse en el Centro de Convenciones o en el Caps Baggio y se les aplicará la vacuna, y en el caso particular que en ese momento no haya disponibles, quedan en orden de prioridad para ser inoculadas", aclaró Giménez, y añadió que "el requisito para acceder a la dosis es presentar la prescripción del profesional tratante de la vacunación, tenga o no factores de riesgo".

¿Se desaceleró la vacunación?

El coordinador departamental de Salud describió que "hoy tenemos alrededor de 30.000 personas vacunadas con una dosis. En los mayores de 60 estamos arriba del 70% de la población vacunada, y en el segmento particular de 60 a 70 años estamos arriba del 80%".

Contó que "nos pasa que gente que hace un mes no quería vacunarse hoy se acerca, a medida que hay más gente vacunada el resto también va cambiando de opinión", y sumó que "hubo un cuello de botella con los factores de riesgo muy específicos, pero ahora que se está vacunando a personas sin comorbilidades estamos en ese período en que se empieza a vacunar más rápido".

A su vez, planteó que "el inconveniente que estamos teniendo es que algunas personas no responden el mensaje para confirmar el turno y que algunos que lo hacen afirmativamente después no van", y ejemplificó que "hemos tenido jornadas con vacunas para 1000 personas y terminan yendo 600".

Acerca de la seguridad de las vacunas, manifestó que "están todas aprobadas y son seguras para aplicarse". Al respecto, consultado particularmente por el presunto riesgo de un trombo con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, aseveró que "el riesgo es de 0,0006%, está lejos de ser un problema o una contraindicación", y comparó que el riesgo de un trombo al contraer Covid es de 1%, si se requiere internación crece al 5% y si va a internación grave es del 20 al 25%.

¿Llegan las segundas dosis de Sputnik?

Con respecto al arribo del segundo componente de la vacuna rusa, el funcionario aclaró que "la última normativa habla que el intervalo mínimo, no máximo, son tres meses, la vacuna no se vence", y explicó que "lo que hace la segunda dosis es reforzar la inmunidad de la primera".

Sobre cuándo llegarían a la ciudad, Giménez expresó que el fin de semana partiría un vuelo a buscar segundos componentes a Rusia, pero afirmó que no sabe qué cantidad traerán ni cuántas enviarán primero a la provincia y luego a Gualeguaychú.