El cumpleaños número 39 de Lionel Messi quedó marcado por un emotivo mensaje de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien compartió en redes sociales un carrusel de imágenes inéditas que retratan la intimidad y la evolución de la pareja junto a sus hijos. El posteo, que rápidamente sumó millones de interacciones, incluyó una dedicatoria cargada de afecto y un intercambio de mensajes.

Antonela Roccuzzo eligió Instagram para felicitar al capitán de la selección argentina en el día de su cumpleaños. En su publicación, la empresaria escribió: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”. La frase fue acompañada por una selección de siete fotografías que recorren distintos momentos personales y familiares.

La primera imagen del carrusel muestra a Antonela mirando con complicidad a Messi, quien aparece de espaldas, mientras ella le sostiene suavemente la cabeza. Esta foto, nunca antes difundida, generó numerosos comentarios por la ternura y espontaneidad del gesto. En la segunda postal, la pareja aparece junto a sus tres hijos en una toma en blanco y negro que resalta la unidad familiar y la importancia que ambos le otorgan a sus hijos.

La tercera fotografía presenta a Antonela Roccuzzo apoyando su cabeza sobre el hombro de Lionel Messi, una escena de tranquilidad que evidencia el apoyo mutuo construido a lo largo de los años. En la siguiente imagen, se observa a Messi sonriendo con uno de sus hijos cuando era pequeño, una postal doméstica que remite a la vida lejos de los estadios y los flashes.

El carrusel continúa con una imagen de la pareja besándose en una playa paradisíaca, símbolo de los momentos de disfrute compartidos fuera de la rutina profesional. Más adelante, otra fotografía muestra a Messi sonriendo con otro de sus hijos en la niñez, reforzando la presencia constante de la familia en la vida del futbolista. Finalmente, la séptima foto corresponde a la etapa más reciente de Lionel Messi, quien aparece pensativo, vistiendo la campera de la selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación no solo generó miles de comentarios por parte de seguidores y colegas, sino que también recibió una respuesta inmediata del propio Lionel Messi. El capitán argentino escribió desde su perfil: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos…”.

Un joven Lionel Messi celebrando su octavo cumpleaños

Antonela también subió una tierna imagen del 10 en sus historias. La pareja de la figura del Inter Miami escogió una de Leo celebrando su cumpleaños número 8, mientras lucía la indumentaria de Newell’s Old Boys.

A lo largo de los años, las efemérides del astro argentino suelen convertirse en tendencia global, pero este aniversario tuvo un matiz especial por el valor emotivo del material compartido. Las imágenes seleccionadas por Antonela Roccuzzo no solo repasaron la intimidad de la pareja, sino que también incluyeron referencias a los momentos más significativos junto a sus hijos.

Este natalicio le llega al astro argentino en un momento espectacular mientras disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ya que fue la figura del equipo conducido por Lionel Scaloni en sus dos presentaciones. Ante Argelia se despachó con un triplete en la victoria por 3-0 y ante Austria fue el autor de los dos tantos del triunfo 2-0. De esta manera, además de ser el máximo goleador de la actual edición de la Copa del Mundo, el rosarino superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales, con 18 gritos.

El próximo compromiso de la Albiceleste será el 27 de junio, por la última fecha del Grupo J. En el Dallas Stadium enfrentará a Jordania. El combinado nacional ya se adjudicó el primer puesto de su zona, por lo que en 16avos se medirá contra el segundo del Grupo H, que componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Como era de esperarse, Lionel Messi también recibió una avalancha de mensajes de felicitación provenientes de distintas partes del mundo. Personalidades, clubes y organismos deportivos saludaron al capitán argentino por sus 39 años. La Asociación de Fútbol Argentino, el Inter Miami, el Barcelona, el PSG, Newell’s, River Plate, la Conmebol, la UEFA, la Copa América y la FIFA, entre otros, publicaron mensajes y homenajes en redes sociales que destacaron su legado y vigencia. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le dedicó un agradecimiento especial, mientras que los seguidores inundaron las plataformas con fotos y videos que repasaron los momentos más destacados de su carrera.

Las fotos inéditas del posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi: