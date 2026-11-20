La Dirección de Deportes llevará adelante la Fiesta de Cierre de las Escuelas Deportivas Municipales 2026, una actividad que reunirá a los alumnos y profesores de las distintas disciplinas para compartir lo aprendido durante el año.

La celebración incluirá muestras deportivas, actividades recreativas, música, sorteos y una merienda. Además, las familias podrán acompañar a los participantes durante las exhibiciones y conocer parte del trabajo desarrollado en cada escuela.

A lo largo de 2026, el Programa Deportivo Municipal ofreció clases de ajedrez, bádminton, básquet, boxeo, bochas, fútbol mixto, gimnasia, hockey sobre césped, hockey sobre patines, patín, ritmos, skate, multideportes, taekwondo y vóley.

Todas las disciplinas estarán representadas en el encuentro, que permitirá a los alumnos mostrar sus avances y compartir una última actividad junto a sus compañeros y profesores.

La propuesta marcará la finalización del ciclo anual de las Escuelas Deportivas Municipales, espacios que brindan oportunidades de aprendizaje y práctica deportiva en diferentes disciplinas.