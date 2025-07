La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el régimen de visitas de sus hijas sigue sumando capítulos. A pesar de que la empresaria habría accedido a que las niñas viajen a Estambul para ver a su padre, impuso una serie de condiciones que se conocieron en las últimas horas y que revelan la complejidad del conflicto entre ambos.

Según publicó la cuenta oficial de SQP en X, Wanda estableció un listado de requisitos para permitir los viajes. Entre los puntos destacados, figura la exigencia de que Mauro pague la cuota alimentaria que, de acuerdo a sus abogadas, el futbolista evita abonar para que no se fije legalmente que el “centro de vida” de las niñas está en Argentina.

También pidió que la niñera denunciada no esté presente durante las visitas y que la China Suárez, actual pareja del futbolista, y sus hijos tampoco compartan tiempo con las menores. La intención, señalan, es que las niñas estén exclusivamente con su padre.

Además, Nara sumó un requerimiento llamativo al convenio: en caso de conflicto bélico en Turquía, se deberá fijar otro país como punto de encuentro para las visitas, algo que refuerza la intención de establecer marcos formales ante cualquier eventualidad.

Estas exigencias se suman a otras condiciones que se conocieron horas antes a través de Yanina Latorre, panelista de LAM (América), quien detalló cómo se desarrolló la audiencia judicial entre las partes. “Terminó la audiencia”, informó, y explicó que Wanda habría aceptado un esquema en el que llevará personalmente a sus hijas a Turquía cada 40 días, se alojará en un hotel durante el tiempo de visita y regresará con ellas a la Argentina. “Solo viajan con ella”, aclaró Latorre, dejando en claro que no permitirá que sean trasladadas por terceros.

La empresaria también habría solicitado garantías al juez en cuanto a su seguridad y la de las niñas, así como un respaldo legal al acuerdo. “Pidió al juez que le diera seguridad y a Cancillería… ¿Cómo sería esto?”, se preguntó Latorre ante sus seguidores, y agregó con ironía: “¿Será cierto que está cambiando Wanda?”.

Uno de los puntos más conflictivos gira en torno a la cuota alimentaria y la cobertura médica de las menores. Según explicó la conductora, Icardi habría dejado de pagar la prepaga y la cuota, y pretende que el acuerdo se rubrique bajo legislación turca. En contrapartida, Wanda exige que todo quede bajo jurisdicción argentina y sostiene que la cobertura de salud forma parte de los alimentos.

En este contexto, Latorre aseguró que la empresaria decidió asumir los traslados porque el club Galatasaray no le otorgaría más licencias a Icardi para que viaje a la Argentina. “Parece que como no tiene más días libres... el club está un poco harto, Wanda habría aceptado llevarlas ella misma a Estambul”, indicó. Además, aclaró que la empresaria viajaría acompañada de otro adulto en un vuelo privado. En tono irónico, remató: “Tomá mate. Y una que va en avión de línea… amor”.

La situación judicial, no obstante, sigue abierta. El juzgado aun espera que Nara declare formalmente sus ingresos para poder definir el monto de la cuota alimentaria. A su vez, la empresaria denunció violencia económica por parte de su ex, un punto que también fue debatido en redes. “¿No será mucho? ¿Qué les queda a las mujeres que no tienen para mantener a sus hijos y los tipos se borran?”, cuestionó Latorre.

Así, aunque se logró un principio de acuerdo que permitiría retomar el vínculo de las niñas con su padre en Estambul, las condiciones impuestas por Wanda muestran que el conflicto está lejos de cerrarse. El Wandagate continúa.