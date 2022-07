Este sábado, Diego Topa fue uno de los invitados de Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. En esta oportunidad, el conductor infantil se animó a contar algunas de las experiencias míticas que tuvo en su vida.

“Me pasa en momentos inesperados o que estoy pensando en algo y se me devuelve con una señal. Lo he contado varias veces, pero con Romina Yan me pasó también. A Cris le cuento: ‘estoy pensando qué voy a hacer’ y ahí me parece random una canción de ella en el auto, una de Chiquititas que yo había grabado con ella”, comenzó contando.

“También me ha pasado que he visto OVNIS dos veces, y me encantó”, reveló, dejando atónito a Kusnetzoff. El conductor quiso saber dónde había sido y el artista explicó que la primera vez fue en la Argentina y la segunda en Estados Unidos.

“Yo vivo en Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y eran como las 4 de la mañana, cuando de repente aparece una luz, que no era un avión que pasó, era una luz que subió para arriba, bajó, hizo unos movimientos rápidos y se fue”, aseguró.

Y agregó: “Nos miramos con María y dijimos ‘no puede ser’. Lo que te pasa es que querés contárselo a alguien. En ese momento no estaban los celulares como tenemos ahora”.

“¿A esa hora estaban sobrios, no?”, bromeó Kusnetzoff, dejando entrever la posibilidad de que hayan alucinado el avistamiento. Entre risas, el humorista dio su palabra de que no estaban bajo los efectos del alcohol: “No habíamos tomado nada, y después en Estados Unidos me pasó también con mis tíos, que salíamos de un cumpleaños, donde vi lo mismo, una luz que baja, de un lado para el otro”.

Érica Fontana, la conductora del noticiero Buen Telefe, le señaló muy graciosa: “Guarda que la tercera es la vencida, y por ahí sufrís una abducción, te están buscando”. Luego le preguntó seriamente si creen en los OVNIS y el presentador dijo que sí. “No podemos ser los únicos del mundo”, aclaró.

En un tono más serio, Fontana repreguntó: “Hay una cuestión clave acá, ¿vos crées en los OVNIS?”. Sin dudar, el actor le respondió: “Yo creo sí, que no podemos ser los únicos de este mundo”, al tiempo que Jujuy lo respaldó: “Es que para mí de eso se trata, el que cree y que están abiertos a que hay algo más, les pasan cosas distintas, especiales”.

El moderador de Podemos Hablar quiso saber si Fontana creía en estos objetos voladores no identificados. “No, no creo en los OVNIS. Creo que son fenómenos astronómicos que ocurren y tienen su explicación, que en general no las tenemos porque no tenemos el conocimiento acabado que tiene un especialista, alguien que ha estudiado toda su vida”, argumentó.