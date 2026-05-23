El informe también destacó que el primer trimestre de 2026 mostró una continuidad en la tendencia positiva: las exportaciones entrerrianas sumaron 529 millones de dólares, un 21% más que en el mismo período del año pasado.

Además, el estudio señaló que Entre Ríos representa cerca del 2% de las exportaciones nacionales y el 3% de la región pampeana. En términos per cápita, la provincia registró exportaciones por 1.462 dólares por habitante durante 2025, un 30% más que el año anterior.

Según el relevamiento, la estructura exportadora provincial continúa fuertemente concentrada en productos primarios, que representaron el 59% del total exportado en 2025, con ventas por 1.257 millones de dólares y un crecimiento interanual del 29%. En segundo lugar, se ubicaron las manufacturas de origen agropecuario, con 673 millones de dólares y una suba del 26%.

Entre los principales subrubros exportados se destacaron los cereales, que concentraron el 39% del total; las carnes y sus preparados, con el 20%; y las semillas y frutos oleaginosos, con el 16%. Este último segmento mostró el mayor crecimiento, con una expansión interanual del 181%.

En contraste, algunos sectores mostraron retrocesos. Los productos lácteos registraron una caída del 5%, mientras que los preparados de hortalizas, legumbres y frutas descendieron 8%.

En cuanto a los productos específicos, el trigo lideró las exportaciones primarias con el 33% del total y un aumento del 18% respecto de 2024. También sobresalió la soja, que creció 186% interanual. En el sector agroindustrial, la carne bovina fue el principal producto exportado, con una suba del 74%.

El principal destino fue China, con compras por 561 millones de dólares y un crecimiento del 136%. Le siguieron Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Sin embargo, el informe advirtió una caída de las exportaciones hacia Brasil, que retrocedieron 14% durante 2025 y volvieron a disminuir 11% en el primer trimestre del año.

Dentro de la Región Centro, Santa Fe lideró las exportaciones con 16.190 millones de dólares, seguida por Córdoba con 10.913 millones, mientras que Entre Ríos alcanzó los 2.115 millones.

Pese al crecimiento exportador, el estudio advirtió sobre la baja diversificación de la matriz productiva provincial y la escasa participación de las manufacturas industriales y los sectores energéticos. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar hacia una mayor agregación de valor para reducir la dependencia de los commodities y fortalecer el empleo y el desarrollo económico sostenible.