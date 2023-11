Una vez más, las 108 familias de Gualeguaychú volvieron a protestar debido a que hace 8 años esperan por sus casas adquiridas a la Cooperativa VICOER. En esta ocasión, los agrupados protestaron por las obras paralizadas ante la sede local del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Municipio.

"Hay 30 viviendas que están construidas y tienen un 87% de avance de obra pero falta lo que es infraestructura y desde hace casi dos meses las obras están paralizada. Desde la empresa constructora dicen que no les hacen los pagos pero desde IAPV confirmaron que las certificaciones están al día y hay un faltante de material", sostuvieron los damnificados.

Para el resto de 78 viviendas, les dijeron que el próximo gobierno asumiría esa responsabilidad. El plan se inició en el año 2016. El complejo se ubicará en calle Maestra Piaggio, detrás del cementerio norte. “No podemos seguir esperando, que venga otro gobierno y que pase lo que tenga que pasar, necesitamos las viviendas urgente”, indicaron.

Luego de ser recibidas por el titular de la Regional Sur del organismo, Daniel Crespo, los vecinos hablaron con Marcelo Bisogni, el máximo responsable de IAPV quién instruyó a Crespo para que intime a la empresa constructora para que reinicie la obra

"No se hizo lo de luz, cloacas y ni agua y por eso vamos al Municipio porque no se está cumpliendo el convenio que está firmado", detallaron y explicaron que se deben colocar transformadores para dotar de energía al barrio que se encuentra en calle Maestra Piaggio a solo dos cuadras del Cementerio Norte.

"Estamos seguros que están dejando la obra para que la haga el otro gobierno. Es así, porque ya Daniel Crespo también nos dijo que está dejando su puesto. A nosotros no nos interesa que ellos dejen su puesto, nos interesa que sean responsables al momento que asumieron y que firmaron todos los convenios y la documentación que hay de por medio", enfatizaron.

"Estamos esperando el llamado a licitación. Tenemos otra promesa que el llamado a licitación sería antes del cambio de gobierno", sin embargo, los vecinos no son optimistas y razonan: "estamos hablando de que no están hechas las obras de nexo de infraestructura que necesitamos. Entonces, no sabemos cuándo vamos a conseguir el resto de las viviendas. Esperemos que los próximos que asuman el cargo, junto con los que están ahora, que se pongan las pilas".

Las familias esperan respuestas desde 2016, "necesitamos nuestras casas en forma urgente, hace 8 años que esperamos. Sabemos que de parte de la empresa constructora hay un nuevo pedido de extender el plazo de entrega hasta el 13 de enero. Pero a nosotros el gobernador Gustavo Bordet nos dijo que se van a entregar antes del 10 de diciembre y, falta poco para ese día".