La cuarta jornada del Mundial de Canotaje Maratón 2026 fue interrumpida este jueves 22 de octubre La organización activó el protocolo de contingencia ante la persistencia de la lluvia y, tras aguardar una mejora que no ocurrió, resolvió finalizar la actividad del día.

La medida afectó directamente a seis finales de regata corta correspondientes a las categorías K1 femenino y masculino juvenil, C1 femenino y masculino sénior, y K1 femenino y masculino sénior. Estas competencias fueron incorporadas a la programación del viernes 23 de octubre.

El protocolo de seguridad, diseñado para resguardar a los deportistas y al personal, contempla estas modificaciones ante condiciones meteorológicas adversas. La actividad del viernes comenzará con las pruebas de K1 femenino juvenil y C1 masculino sub-23, seguidas por las categorías de paracanotaje y otras pruebas de sub-23 y juvenil. A este cronograma se sumarán las finales postergadas este jueves.

El evento deportivo continuará desarrollándose en el río Gualeguaychú hasta el domingo 25 de octubre, con acceso gratuito para el público desde los sectores habilitados de la Costanera. El Gobierno de Gualeguaychú informará las actualizaciones pertinentes según el desarrollo de las pruebas y el estado del tiempo.