No es una Navidad más para Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas. Atrás, y muy lejano, queda el recuerdo de hace un año, cuando festejaron en una larga mesa familiar y ensamblada en Estambul, donde residían juntos. Hoy la actualidad es otra, con una batalla mediática y judicial cada vez más encarnizada, y con los padres cada uno por su lado.

En este panorama, el delantero, quien se recupera de una compleja operación que puso en pausa su carrera, empezó el 24 de diciembre con una publicación que refleja la intimidad de estos días. Previamente, había mostrado en sus redes un video junto a sus hijas, en la tranquilidad de la casa en la que reside y donde pasará el 24 y el 25 junto a las niñas. Según le contó a Teleshow Nicolás Payarola, uno de los abogados de Wanda, Francesca e Isabella pasarán Nochebuena y Navidad con su papá. Esa es la única certeza a esta altura, ya que todo parece ir minuto a minuto, y no hay nada definido respecto a los festejos de Fin de Año.

“Vísperas navideñas con mis princesas Ya llega Papá Noel”, escribió en un tierno clip en el que está recostado en una reposera, acariciando a una de las niñas que descansa a su lado mientras la otra disfruta de la piscina.

Ya el 24, el rosarino redobló la apuesta y mostró la postal de cada hogar: el arbolito de Navidad. Acaso corriendo contrarreloj por los conflictos previamente mencionados, Mauro y las chicas colocan los adornos en un trabajo sincronizado, paciente, detallista.

“El mejor regalo no está bajo el árbol. Están acá conmigo”, dice el texto en el que los tres se muestran concentrados, cada uno en lo suyo. Él prepara los adornos, bolas de diversos tamaños en tonalidades blancas y grises, y ellas las ubican con paciencia en las ramas del árbol.

“No hay mayor bendición que celebrar la Navidad en familia con quienes iluminan tu vida. Es hoy, llegó la Navidad”, cierra el escrito, con dos emojis alusivos: un corazón rojo y el tan ansiado Papá Noel.

Las fotos prenavideñas llegan en un momento en el que Wanda Nara se muestra con L–Gante y Mauro estaría avanzando su relación con Eugenia La China Suárez. Esta situación llevó a preguntarse cómo este nuevo capítulo afecta a las dinámicas familiares. La presencia de los niños, compartiendo momentos con su padre y la actriz, añadió una capa de complejidad al relato.

Yanina Latorre, en su participación en LAM (América) el lunes por la noche, reveló un dato que el futbolista y la actriz habrían pasado juntos el día en una actividad propia de esta época del año. “Hoy se fueron de compras juntos, en la camioneta de ella, con todos los chicos atrás. Ella salió con un montón de bolsas”, afirmó la panelista al sumar un capítulo al vínculo que parece consolidarse.

Sin detenerse ahí, reveló que intentó contactar a Icardi para obtener más detalles, pero sin éxito. “Le volví a escribir, pero no me contesta”, agregó. Un silencio que no hizo más que avivar las especulaciones sobre una relación que ya está bajo el escrutinio del público y los medios. Esta escena familiar, donde ambos aparecen compartiendo tiempo con sus hijos, fue interpretada como una señal de que claramente el lazo entre ellos no es casual.

Como si la historia necesitara más ingredientes, otro episodio sumó tensión a la narrativa. Mientras Wanda publicaba en sus historias de Instagram una videollamada con sus hijas, Juariu detectó un detalle que no tardó en generar controversia: el fondo de la imagen, un jardín con un cerco blanco, parecía coincidir con una propiedad previamente mostrada por la China Suárez en sus redes sociales.

Para sustentar su teoría, publicó capturas comparativas entre la imagen actual y publicaciones antiguas de la actriz donde aparece un cerco blanco idéntico. Cabe mencionar que ni Mauro ni la China salieron a desmentir estas versiones, lo que da lugar a todo tipo de especulaciones.

Fuente: Tele Show