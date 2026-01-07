Morena Beltrán compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos desde Punta del Este luego de la propuesta de casamiento que recibió por parte de Lucas Blondel. Las publicaciones mostraron el momento del compromiso y distintas escenas de los días de descanso que la pareja compartió junto a amigos durante sus vacaciones.

La propuesta se produjo a bordo de un yate, en horas de la tarde, con el mar y la costa uruguaya de fondo. La periodista difundió un video dónde se observó el instante en el que el futbolista se arrodilló en la cubierta para hacerle la pregunta. “No puedo creerlo”, expresó Beltrán en ese momento, mientras las personas que los acompañaban celebraron la situación.

Las fotos de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento

Tras el anuncio, la periodista escribió en el posteo: “El 2026 empezó así de increíble”, mensaje que acompañó el video del compromiso y que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

Las imágenes compartidas también reflejaron distintos momentos de las vacaciones en Punta del Este. En algunas fotos, Beltrán apareció en traje de baño sobre el yate, con el mar y otras embarcaciones de fondo. También se la vio en la playa y en salidas nocturnas, junto a amigos, en un contexto de descanso y recreación.

En una de las fotografías nocturnas, la periodista posó sentada sobre la arena con un vestido negro de encaje y una campera clara, mientras que en otras tomas se la observó junto a amigas, preparándose para salir o disfrutando del día a bordo de la embarcación.

La diversión grupal también quedó registrada en varias imágenes, entre ellas una en la que Beltrán y otras personas saltaron al agua desde el yate. Las publicaciones mostraron escenas del viaje y de la convivencia del grupo durante la estadía en el balneario uruguayo, dio cuenta Teleshow

En declaraciones realizadas en una entrevista anterior, Beltrán había hablado sobre su relación con Blondel. “Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión reprofunda”, había expresado, al referirse al vínculo con el futbolista. En ese sentido, también había señalado que valoraba la naturalidad en la convivencia y el crecimiento compartido.

