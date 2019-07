Las fotos súper sexies de Pampita mientras disfruta de sus vacaciones en Ibiza

Embed Ver esta publicación en Instagram @blesshotelibiza #HedonistLuxury #BLESSYourHedonism . colección ROCK @cipitriaok Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 27 Jul, 2019 a las 12:55 PDT

Desde allí, la jurado del Súper Bailando despertó suspiros entre sus seguidores de Instagram al publicar varios fotos de su estadía en el soñado destino con una sensual bikini y frente a la pileta del lujoso hotel donde se hospeda junto a sus pequeños.

En su ausencia, Nicole Neumann se hará cargo de su silla en el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece, y días atrás, al ser indaga al respecta, la top se sinceró: "Que (su reemplazo) sea quien quiera la producción, no me meto con eso. No opino. No tengo problema, que sea quien tenga que ser. Son dos días que me voy a ausentar de ShowMatch nada más y están por contrato desde principio del año. Son vacaciones con los chicos", remarcó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.