Las frases de Bordet: Turismo, elecciones y ¿apertura con Uruguay?

* "No sabemos si habrá PASO el año que viene. Es bastante prematuro hacer un análisis. No he hablado con otros gobernadores o con el Presidente, pero hay que hacer lo que sea mejor para las instituciones. Tenemos que ver qué criterio se adopta".

*"En mi opinión, las PASO han perdido efectividad. Son un doble gasto y sólo resuelven una interna partidaria que pagan todos los argentinos. Esto deberá salir por consenso y a través del Congreso, pero considero que hay que buscar opciones para evitar gastos extras en este contexto de pandemia".

*"Hasta el momento no tenemos una fecha del inicio de la temporada turística. De todos modos se han abierto hoteles, hosterías para que empiece a reactivarse un sector muy castigado. Estamos trabajando en los protocolos y junto a los intendentes. Si todo lo permite queremos habilitar la temporada turística en los primeros días de diciembre".

*"No habrá viajes al exterior, por lo que Entre Ríos va a ser clave por la cercanía con AMBA, Uruguay, Santa Fe. Todo esto si las condiciones sanitarias lo permiten".

*"Le manifesté al Ministro del Interior que nos interesan que se abran los pasos fronterizos. Nos dijo que primero se abrió el transporte aéreo y fluvial y que es inminente que se abran los tres pasos fronterizos que tenemos con Uruguay. Eso sería muy favorable para nosotros, aunque por supuesto, que dependemos de la decisión que se tome también en el Uruguay".

*"Es importante romper las barreras de este bloque y que se pueda circular y que pueda haber un cambio de intercambio de bienes y servicios con Uruguay y Brasil. Estamos poniendo a punto los protocolos para estar listos para hacerlo".

*"Para entrar a Entre Ríos no habrá que hisoparse. Somos una provincia con rutas internacionales y no se puede hisopar a toda la gente que entra. Hay provincias que han tomado medidas restrictivas con hisopado y hoy tienen más casos que Entre Ríos".

LA ENTREVISTA COMPLETA