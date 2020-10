Las granjas chinas de cerdos serán "una asociación entre el inversor y el productor"

Por Fabián Miró

El secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos Lucio Amavet se refirió a la llegada de capitales chinas que podrían desembarcar en la provincia y en el país. Durante una entrevista con ElDía, afirmó que “no se presenta una dicotomía entre el productor local y el posible inversor”.

“En primer lugar porque las inversiones van a ser con productores entrerrianos. No es que venga un capital chino y se instala con su granja. Tiene que darse una asociación entre el inversor y un actor local, o un grupo de inversores locales con uno chino. Y se comercializa en un mercado externo que hoy no tiene cubierta su demanda como lo es el de China”, detalló el funcionario provincial.

“En los acuerdos en los cuales se está trabajando se detalla que la producción tiene un solo destino, que es el de la exportación, además de contemplar varias cuestiones como las de bienestar animal, manejo del medio ambiente, y el empleo de mano de obra argentina”, agregó a ElDía.

“Desde el Estado bajamos información a los productores, y si algún grupo de inversores de la provincia se muestra interesado, los ponemos en contacto con los inversores chinos”, explicó Amavet.

Además, señaló que “el hecho de que estemos impulsando la generación de inversiones extranjeras en el país y en el provincia no va en detrimento de ningún sector, de los que están en la Cámara de Porcinos y de quienes no lo están. Argentina aporta al mercado chino el 0,5% con todas sus exportaciones, por lo que el margen de crecimiento no lo va a abastecer ni las granjas chinas que puedan instalarse como tampoco los entrerrianos que exportan al mercado chino”.

“No hay que generar una controversia. Apoyamos a toda inversión extranjera que quiera instalarse en la provincia, contemplando la asociación con productores entrerrianos y las normas vigentes de bienestar animal y el cuidado ambiental. Sabemos que falta financiamiento para los pequeños y medianos productores, razón por la que estamos trabajando para apalancar esas inversiones, como ampliación de granjas, nuevas plantas frigoríficas y demás”, sostuvo.

Por último, aseguró que “la provincia tiene que contar con toda la escala de productores, tanto los chicos, los medianos y los grandes, para que de esa manera transformar cereales, la materia prima que exportamos en carne lo que triplicaría el valor agregado en la provincia”.