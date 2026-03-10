La fiebre del K-Pop suma un nuevo capítulo con la llegada que promete trasladar al público desde la pantalla hacia un escenario completamente inmersivo. La presentación será en el Teatro del Puerto el sábado 14 de Marzo con dos funciones 17 y 19 hs.

La propuesta, que combina música, actuación y despliegue visual, recrea la épica batalla entre Las Guerreras y los Saja Boys, la boyband antagonista que representa a la oscuridad dentro de la historia.

El show está diseñado como una experiencia total donde "el destino del mundo se decide en vivo". La puesta promete ser un evento de alto impacto que incluirá efectos especiales, pantallas LED gigantes, coreografías sincronizadas y escenografía de gran escala, con el objetivo de que el público se sienta parte del universo cinematográfico.

El show será parte de una tarde inmersiva, donde el público tendrá un rol activo en la historia, ya que deberá colaborar para "fortalecer a la Honmoon", el poder clave de Las Guerreras dentro de la narrativa.

El tour internacional busca replicar el fenómeno global del K-Pop y su creciente influencia en Latinoamérica, llevando a escena un formato híbrido entre concierto, teatro y espectáculo visual.

Las entradas para vivir esta batalla musical ya están disponibles a través de

