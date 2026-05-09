Independiente volvió a dejar bien alto al hockey sobre patines de Gualeguaychú y de Entre Ríos al obtener un meritorio tercer puesto en el Campeonato Argentino de la categoría Júnior Femenino.

Las dirigidas por Mariano Bohl, que el viernes habían caído por 7 a 2 ante Concepción Patín Club de San Juan en las semifinales, se recuperaron en el partido por el tercer puesto al derrotar a Impsa de Mendoza por 4 a 3, en la pista del Club Atlético Vélez Sarsfield. Los goles del conjunto gualeguaychuense fueron convertidos por Pilar Layla Abaid Battochia, Angelina Corvetto, Morena Cáceres y Denise Quinodoz Wilson.

De esta manera, Independiente cerró su participación con un valioso podio, producto de una campaña de cuatro triunfos y dos derrotas.

Cabe destacar que la base del plantel está conformada por jugadoras que fueron parte de los históricos títulos obtenidos en Cadetes en 2023 y en Juveniles en 2025, ambos conseguidos en San Juan.

El plantel en el Argentino Júnior de Buenos Aires estuvo integrado por Pilar Layla Abaid Battochia, Juana Angelini, Sofía Broggi, Morena Cáceres, Angelina Corvetto, Guadalupe Fernández, Candela Maciel, Lara Maetta, Denise Quinodoz Wilson y Simona Samacoits, con Paulina Calvo como jugadora de reserva. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Mariano Bohl como entrenador, acompañado por Fernando Broggi como asistente.