El equipo femenino de hockey sobre patines de Independiente clasificó a las semifinales del Campeonato Argentino Júnior, que se desarrolla en la pista del club Vélez Sarsfield, bajo la organización del Comité Nacional Técnico.

En los cuartos de final, las dirigidas por Mariano Bohl vencieron 1-0 a Unión de Rawson (San Juan), en un partido muy parejo que se definió en el segundo tiempo suplementario con un gol de Simona Samacoits.

Este viernes, Independiente enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Concepción Patín Club y Rowing, que en este momento disputan el penúltimo juego de la jornada de cuartos.

Cabe destacar que este plantel mantiene la base de las jugadoras que lograron los históricos títulos en Cadetes en 2023 y en Juvenil el año pasado, lo que reafirma el proceso y la continuidad del equipo en las categorías formativas.