Las historias de sexo y drogas a 20 años del éxito de Mambrú

Con el correr de los años, todos los músicos siguieron su camino. Rauch la rompió en Broadway, Amadeo prosigue con su carrera como solita con un estilo de música alternativo y, tal vez el más conocido, "Tripa" no sólo sorprendió con sus dotes actorales, sino que además se animó a integrar Sex, la fogosa obra teatral de José María Muscari.

"Que después de veinte años Mambrú siga provocando lo que provoca, no lo puedo creer. Fue un proyecto que duró muy poco: unos tres años y medio", reconoció el cantante en diálogo con el diario La Nación.

Por ese entonces, los cinco integrantes de la banda eran "solteros codiciados" y supieron aprovechar la exposición. "Fue una época de mucha experimentación sexual y en todos los sentidos lo digo: no me refiero sólo a las chicas, sino también a las drogas", reconoció.

mambru ahora.JPG

"Era muy difícil seguir el ritmo. Hacíamos giras muy extensas por todo el país. Nos íbamos de miércoles a domingo. Volvíamos los lunes, nos quedábamos en casa los martes y luego volvíamos a las rutas", precisó, aunque aclaró: "Fue una experiencia hermosa, un viaje de egresados".

En ese momento, "Tripa" entendió que la vida de ruta no era lo suyo. "Me ayudó a darme cuenta de que soy de esos que necesitan arraigarse y tener a alguien estable. En lo sentimental, no me siento cómodo teniendo muchos puchitos. Digamos que gasté todas las balas en ese momento, lo viví muy intensamente y no me llenó".

"Lo de salir con las chicas y la experimentación sexual fue mucho más fuerte que el tema de las drogas o el alcohol", aclaró, al tiempo que anticipó: "Con Manu, que es el chico de rastas, estamos tratando de armar una juntada para el año que viene que se cumplen veinte años".

¿Cuál será la propuesta? "Hacer acústicos con invitados y, si se puede, juntar a los cinco, aunque sea para un Zoom o un show especial. Estaría buenísimo estar de nuevo los cinco arriba de un escenario y así exorcizar todo lo que haya que exorcizar", cerró.