Guillermina Valdés y Joaquín Furriel celebran su romance y ya se muestran juntos sin problema. Luego de que el actor revelara en una nota con Teleshow que está saliendo hace varios meses con la actriz, ahora decidieron emprender las primeras vacaciones solos y al exterior.

¿Cuál fue el destino elegido para su viaje romántico? Los Estados Unidos. A través de las redes sociales, Guillermina mostró que uno de los lugares que visitó junto al actor en un parque extenso con decoración otoñal que parecería ser el Central Park por lo que habrían viajado a Nueva York.



En las últimas horas, fue Joaquín quien también en sus redes dejó fotos y videos de las mini vacaciones que se tomaron con la actriz. En el audiovisual que compartió se lo ve andando en bici junto a Guillermina por Chicago y le adjuntó la canción “I am the man who loves you” (Soy el hombre que te ama). Allí se puede ver el increíble paisaje de la ciudad repleta de edificios y con e inconfundible tonalidad del otoño. Un plan soñado.

También con ropa de invierno, Guillermina se fotografió dentro de un lugar con otras personas y en otra postal mostró la portada del libro “Death is but a dream” del escritor Christopher Kerr en una librería de grandes dimensiones que podría estar ubicada en la Gran Manzana y subió la imagen de un vaso de café con el nombre del actor: “Joaquín”, al que le agregó el emoji de un corazón. También, la modelo posó junto a lo que parecería ser la pieza “Alas de México”, del escultor Jorge Marín, que está ubicada en la Plaza de las Américas de Chicago.

El pasado tres de noviembre fueron vistos mientras estaban caminando en el aeropuerto a punto de embarcar. Allí el actor y la expareja de Marcelo Tinelli fueron captados por las cámaras de LAM (América). “Chicos que tengan buen viaje, nos vemos, ahí los filmo”, les dijo el notero del ciclo conducido por el conductor Ángel de Brito. “Chau”, le respondieron y siguieron caminando.

Más tarde, en la cuenta del programa en la red social X -antes conocida como Twitter- publicaron estas imágenes de los enamorados mientras se dirigían al embarque para su primer viaje oficial como novios. Seguramente, ambos pasarán unos días inolvidables y podrán disfrutar de esta etapa tan especial de su relación amorosa.