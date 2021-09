Las imágenes que contradicen el relato de Leo García sobre el supuesto "ataque homofóbico"

A raíz de esta denuncia, la unidad fiscal número 9 del departamento General Rodriguez- Moreno, a cargo de Alejandra Rodriguez. "Esto no es un maquillaje, esto es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron", explicó el músico y denunció que "la homofobia en este país no para". "No puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto", se lamentó.

Personal de la comisaría de General Rodriguez visitó al cantante en su domicilio en tres oportunidades: en la primera, García los atendió a través del portero eléctrico del edificio y les contó que el hecho había ocurrido en un bar de la zona, en la cervecería El Gran Capitán de Presidente Perón. Luego, negó a recibirlos durante una segunda ocasión, afirmando que se trataba de una cuestión de su vida privada".

Finalmente se presentó en una comisaría para declarar ante personal de la fiscalía del expediente. Pero la palabra del artista fue puesta en duda en las últimas horas, luego de que aparecieran una serie de videos tomados por las cámaras de seguridad de un local vecino que captó el momento en que García y un grupo de jóvenes comenzaron a pelearse. Las imágenes, claro está, desmentirían la versión que dio el músico.

"Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay y así respondieron", comentó sobre los motivos por los cuales este grupo de personas decidió golpearlo."

Resulta que el hecho no ocurrió en una cervecería, tal y como afirmó el autor de "Morrissey", sino que todo pasó en un kiosko a pocos metros, con mesas en la vereda donde los vecinos bebían cerveza .En las imágenes se puede ver como García se acerca visiblemente alterado a un grupo de tres jóvenes y los increpa. Como resultado, uno de ellos comienza a golpearlo, mientras que otro intenta separarlos.

Pero el cantante insiste, vuelve arremeter contra los jóvenes y es pateado por un hombre que usaba una campera a cuadros. De acuerdo con los testigos, el cantante llegó a ese lugar cerca de la 1.30 am, visiblemente alterado y vestido con un buzo capucha gris, tal y como muestras las imágenes. Para la Justicia de General Rodríguez, las imágenes corresponden a "una pelea de borrachos”, algo muy alejado a la historia que dio a conocer el cantante.

Y es que al ver que le negaron una cerveza de litro, se dirigió a una de las mesas para agredir verbalmente a tres hombres que bebían: agarró un vaso de la mesa y, según muestran las cámaras, lo rompió. En ese momento, uno de los hombres que se encontraban allí, se paró y lo empujó con fuerza. García, por su parte, reaccionó a los gritos y fue golpeado. A raíz de esto, inició la golpiza que denunció posteriormente en las redes sociales.

Lo cierto es que García borró sus posteos originales en Instagram y en la comisaría aseguró haberlos hecho porque “se sentía solo”. “Él desde su cuenta de Instagram, visiblemente alcoholizado, dijo y denunció que había sido atacado porque le había insinuado a un joven la posibilidad de tener una relación y que el amigo de este joven lo golpeó en un ataque homofóbico y feroz", dijo Pampa Mónaco, panelista de Nosotros a la mañana, antes de presentar el video.

Y sentenció: "Pero pasaron cosas, primero porque no quiso hacer la denuncia y lo que cree la fiscal, Alejandra Rodríguez, es que lo que dijo es totalmente diferente a lo que pasó. El ataque existió, eso no hay duda, pero él relata otra situación y una fuente de la investigación me decía que lo tildaron como una pelea de borrachos en la vía pública. Testigos cuentan que Leo García habría tirado un vaso, es decir que no fue tan pacífico ese acercamiento”.