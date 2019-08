Las imágenes que probarían la agresión de Osvaldo Laport

Hasta el momento, el intérprete no salió a hacer ninguna aclaración al respecto. Sin embargo, un colega suyo que había estado presente cuando ocurrió el hecho salió a defenderlo. En diálogo con Ángel de Brito, Jorge declaró: “¡Esta señora está mintiendo! Lo que pasó es que ella le pidió a Osvaldo una foto para el sitio del restaurante y trajo un fotógrafo profesional”.

También manifestó que habían bebido poco y la cuenta había sido de 1500 pesos. “Nunca se dijo que no íbamos a pagar. Están haciendo prensa”, concluyó el colega del uruguayo. Indignada por sus palabras, Alejandra salió a defenderse y luego dejó ver imágenes que probarían sus palabras. “Yo quiero que miren la cuenta de Instagram a ver si hay alguna foto con otro actor. Es lo único que voy a decir”, expresó.

Finalmente, en “Pamela a la Tarde” difundieron postales de la cámara de seguridad del establecimiento. Camargo se comunicó con el programa y anunció que el hecho habría ocurrido a las 4.20 de la madrugada cuando se acercó a cobrarle casi 12.500 pesos de consumición. En las fotos exhibidas se ve como, claramente, el artista la agarra con furia.

laport.jpg

Cabe destacar el relato de la denunciante. “Él dijo que se sacó fotos y que no iba a pagar la cuenta. Nosotros le dijimos que no hacíamos canje y que ya le habíamos hecho un descuento. Cuando vuelve el mozo, me dice lo que le dijo Laport: ‘Si hay alguien que tenga huev… que vaya a cobrarle la cuenta o si no que vaya Alejandra (por ella)’. Y voy”, arrancó explicando en LAM.

“Cuando me acerco le digo: ‘Disculpe, ¿tiene algún problema? Descuento ya le hicimos y lo recibimos bien’. Y él me dice: ‘Yo me saqué fotos acá y mis fotos valen’. Y me dice que les ponga un precio. Yo no sabía qué precio y le dije que pague la cuenta. Entonces, en un momento dado, me toma del brazo y me dice: ‘Yo tengo huev… y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huev… bien grandes’”, detalló.

Embed

“Me dejó helada. Después, cruzó palabras fuertes con mi marido porque a mi esposo le molestó que me falte el respeto. Lo sacó la seguridad y se puso medio tensa la cosa”, continuó. Finalmente aseguró que sólo quiere las disculpas de Laport y que pague lo que debe. Así también lo aseguró su abogado quien señaló: “Vamos a pedir una mediación, que lamentablemente para Laport es con un acto de presencia, si no tendrá sanciones económicas y penales”.