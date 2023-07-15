MADRUGADA EN LLAMAS
Las impactantes fotos del choque e incendio de una moto a metros de la Terminal
El hecho ocurrió en la madrugada de hoy. La moto, visiblemente deteriorada circulaba por Asisclo Méndez cuando impactó contra un auto en la intersección de Concordia.
El terrible siniestro vial ocurrió cerca de las 5:30 de la madrugada de hoy
Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, la moto se incendió al chocar contra el Ford Focus
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