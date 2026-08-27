Una intensa granizada en Entre Ríos sorprendió durante la mañana de este jueves a vecinos de General Ramírez, Aranguren, Hernández, Nogoyá, Maciá y zonas aledañas, donde una importante cantidad de piedras cubrió calles, veredas y patios hasta dejar sectores completamente blancos.

“Se oscureció muchísimo la localidad y por la hora se prendieron, por supuesto, todas las luces de la calle, los autos con las luces bajas prendidas y, bueno, al rato empezó a caer esta pedrada que la verdad que fue importante”, relató el jefe de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, Aaron Mendoza en comunicación con ElOnce.

El jefe de Bomberos explicó que el problema no estuvo solamente relacionado con el tamaño del granizo, sino también con la intensidad y la cantidad que cayó en pocos minutos. “Fue mucha cantidad en un período corto de tiempo, lo que hace que tape todas las canaletas, que produzca un gran peso sobre los techos y ni hablar, por supuesto, el daño a los vehículos que podrían estar circunstancialmente en la calle”, señaló.







Granizada en General Ramírez.

Granizada en Maciá

Maciá también se vio sorprendida por una impresionante granizada. Primero, el cielo se cubrió completamente de negro y, poco después, comenzaron a caer piedras de gran tamaño y en gran cantidad. En cuestión de minutos, los suelos quedaron totalmente blancos.

Un fenómeno que hacía muchísimo tiempo no se veía con esta intensidad en Maciá. “Tengo 87 años y nunca vi algo igual en Maciá”, dijo Juancho Rufini tras la impactante pedrada en esa ciudad.

Fuente: ElOnce