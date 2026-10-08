El temporal y el diluvio del domingo obligaron a suspender cuatro partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, programados en su mayoría para esa jornada.

Ayer, cuando estaban por arrancar los encuentros de Sub 23 —preliminar de Primera División—, la Liga Departamental dispuso la suspensión de los dos cotejos pautados para el día: La Vencedora - Pueblo Nuevo (en el Estadio Municipal) y Juventud Unida - Juventud Urdinarrain. Una decisión acertada no solo por la cantidad de agua caída, sino también por la presencia de actividad eléctrica.

Puede interesarte

Por su parte, y a raíz de la intensa lluvia que afectó seriamente los campos de juego del departamento, hoy tampoco se podrán jugar los tres duelos restantes: Deportivo Urdinarrain - Central Larroque, Central Entrerriano - Camioneros y Sarmiento - Independiente.

De este modo, el único choque que se logró disputar de la fecha fue el triunfo de Defensores del Oeste sobre Unión del Suburbio por 3 a 2, jugado el martes por la noche (en simultáneo con la despedida de Messi).

Puede interesarte

Estas suspensiones por fuerza mayor obligarán a reprogramar partidos tanto para los fines de semana como entre semana hasta completar la fase clasificatoria, considerando el ajustado margen de tiempo de cara a fin de año: restan ocho fechas, además de las semifinales y finales, que se jugarán a ida y vuelta.