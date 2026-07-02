La Selección Argentina se enfrentará este viernes con su par de Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni mantiene varias incógnitas en lo que será el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien ya está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo disputar los tres partidos de la fase de grupos, donde solo recibió un gol frente a Jordania.

Las primeras dos incógnitas llegan en la defensa. En el lateral izquierdo todavía no está definido si jugará Nicolás Tagliafico, quien ya se repuso de la lesión muscular que sufrió antes del inicio del Mundial, o Facundo Medina, que jugó los primeros dos partidos ante Argelia y Austria en un altísimo nivel.

Además, todavía no está confirmado si en la zaga central el compañero de Lisandro Martínez será Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi. A su vez, el encargado de ocupar el lateral derecho será Nahuel Molina.

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En lo que respecta a la mitad de la cancha, los nombres surgen solos. Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández serán de la partida, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más adelantado como nexo con el ataque.

La última incógnita está en la delantera, ya que aún no se confirmó quién será el compañero de Lionel Messi. Por un lado está Lautaro Martínez que, si bien se sacó la mufa en Mundiales al convertirle de penal a Jordania, no termina de hacer la diferencia, mientras que la otra opción es Julián Álvarez, quien por ahora solo es una sombra del nivel que llegó a tener en Qatar 2022.

Así formaría la Selección argentina contra Jordania: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Fuente: NA