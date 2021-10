Las insólitas exigencias de Mirtha Legrand desde el Mater Dei

"Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Me mandaron un listado. 'Está toda esta gente para entrar', me dicen. Yo miro el listado y conocía a todos. 'No, que no entre nadie, porque si no es un caos', les respondí. 'Pero las está haciendo entrar tu abuela', me dijeron", reconoció Nacho Viale en una entrevista con Darío Barassi.

Cansada del aislamiento, Mirtha decidió que era momento de empezar a recibir visitas y no titubeó a la hora de elaborar el listado de personas autorizadas. Sin embargo, la conductora no contaba con que su nieto se opondría.

"La llamé y le digo: 'Abuela, escuchame...'. 'No, yo estoy aburrida', me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, el peluquero, la maquilladora. ¡Estaba todo el canal en el sanatorio!", bromeó Viale, al tiempo que destacó que la salud de su abuela progresa: "Es una buena señal, significa que está muy bien".

De acuerdo a la información que recibió la familia, la conductora estaría próxima a recibir el alta médica y deberá continuar con reposo domiciliario. "Si Dios quiere, este lunes o martes seguramente los médicos le darán la autorización para regresar a su casa".