En una entrevista inédita, el papa Francisco compartió detalles íntimos sobre su elección como Sumo Pontífice, su vida personal y cómo manejó la neurosis a lo largo de su vida. Se trata de un reportaje que él mismo autorizó a publicarse una vez después de su muerte.

El reportaje ofrece una mirada íntima sobre la persona de Jorge Bergoglio en su papel de Papa y más. Al referirse al momento en que fue elegido para dirigir la Iglesia católica, expresó que no sintió ansiedad “sino paz”.

Intimidades del papa Francisco

Francisco habló de su nombramiento como un momento desconcertante al principio, ya que no sabía qué esperar del proceso del cónclave. Recordó en su reportaje a El Trece que “la primera elección fue muy dispersa” pero en la segunda votación comenzó a intuir algo grande y allí comenzó a sentir “mucha paz y rezaba el rosario tranquilo”.

El cardenal Cláudio Hummes lo acompañó durante el proceso y cuando la votación se inclinó a su favor, le expresó: “No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así”. Cuando finalmente fue elegido Hummes le dijo: “No te olvides de los pobres”. “Me quedé pensando en los pobres, los pobres... pá! y San Francisco”, apuntó.

Salud mental y vida cotidiana del papa Francisco

El Papa se refirió a su forma de llevar el cotidiano y afirmó: “A veces sueño cosas lindas, recuerdos, pero no cosas que me torturen”, aunque reconoció que no soñaba mucho de noche.

En cuanto a su rutina, mantenía cierta estructura: “Agarro eso de las 9, voy a la cama, leo hasta las 10, y a las 4 estoy levantado”, comentó. Además, reveló que tenía un “reloj especial” en su cerebro que lo llevaba a despertarse tres minutos antes de que su despertador suene.

También se mostró reflexivo sobre su salud emocional y destacó la importancia de comprender las neurosis: “Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida”.

El papa Francisco llegó a destacar la importancia de comprender a la neurosis.

“Una vez leí un libro que me reí a carcajadas: 'Alégrese de ser neurótico' (...) ¿Dónde chillan los huesos espirituales? Donde le pica el mate... La neurosis es querer hacer todo rápido, ¿no? Frenate. 'Festina lente', decían los antiguos... 'apurate despacio'. Uno las va reconociendo", agregó.

Sobre la ansiedad, Francisco se sinceró con que “la tengo bastante domada”. “Tenemos que estar atentos a las neurosis, porque son partes constitutivas de las personas”, remarcó.

Francisco y la última dictadura militar

Durante la última dictadura militar en la Argentina (1976), el Papa habló de cómo buscó ayuda de una psiquiatra para sobrellevar el peso de esos momentos.

“Fui a ver una señora, me ayudó con explicaciones y consejos”, relató. “A hondazo limpio me aconsejaba. Fueron 6 meses que me ayudo muchísimo. La doctora Rubel, una gran mujer”, añadió.

“Creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos saben por sabios. Estudiar psicología hoy es necesario para pastorar”, amplió.

Según relató, esa mujer lo ayudó "para clarificar con algunas cosas, ciertos mecanismos y miedos que me venían": "Imagínese; llevar escondido en el auto de atrás a uno, tapado con una frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo desde Buenos Aires a San Miguel. La tensión era difícil, ¿no?“, rememoró.

Tristezas y salud de Jorge Bergoglio

En otro pasaje, recordó la muerte de sus padres y otros momentos dolorosos de su historia. “Tristezas he tenido muchas, situaciones de dolor humano. La muerte de papá, de mamá; son tristezas hondas, de familia. O son tristezas o preocupaciones de momentos históricos que nos tocó vivir".

"A veces me manejaron ellos a mí. (Hay que dejar) que se vayan. El dolor, usted sabe cómo es. El dolor, si uno es auténtico con el sufrimiento, (piensa) ‘estoy sufriendo’, pero el sufrimiento no se va”, agregó.

Sobre su salud, habló de complicaciones en los últimos años. Habló de "un desequilibrio entre el páncreas y el hígado. Tengo una dieta que regula eso. No hacer esa dieta era lo que me sobrepasó el peso. Pero no era ese el problema, el problema es que no andaba bien”, puntualizó.