Las graves inundaciones en el sur y centro de Mozambique ya afectaron a más de medio millón de personas, sobre todo en las provincias de Gaza, Maputo y Sofala, según datos de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA).

En conferencia de prensa desde Xai Xai, Mozambique, la jefa de OCHA en ese país, Paola Emerson, reportó que las lluvias persistentes, sumadas a las continuas descargas de agua de las presas para evitar fallas estructurales, han provocado una catástrofe en la que las inundaciones generalizadas empeoran a cada momento.

“Las instalaciones sanitarias, las carreteras y otras infraestructuras críticas también se vieron gravemente afectadas. Casi 5000 kilómetros de carreteras en nueve provincias sufrieron daños, incluida la principal autopista que conecta la capital, Maputo, con el resto del país, lo que interrumpió el acceso a las zonas afectadas y las cadenas de suministro”, explicó Emerson.

Según las autoridades locales, se perdieron más de 27.000 cabezas de ganado, lo que agrava aún más la inseguridad alimentaria y los ingresos de las familias.

El Gobierno de Mozambique lleva a cabo operaciones de búsqueda, rescate y traslado a zonas más seguras con el apoyo de los socios humanitarios.

Hasta el momento hay 51 centros de refugio temporal operativos que albergan a más de 50.000 personas desplazadas en el país, incluidas unas 38.000 solo en la provincia de Gaza.

El agua de las inundaciones ocasionó la anegación de la ciudad de Xai-Xai, cerca del río Limpopo, lo que obligó a evacuaciones y alertas de seguridad pública, incluidas advertencias sobre el riesgo de que haya cocodrilos en las zonas inundadas.

Por otra parte, el jefe de Comunicaciones del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Guy Taylor, indicó que el desastre se intensifica amenazando de muerte a los niños y que, por si fuera poco, la inminente temporada de ciclones genera otra crisis en el país.

Taylor precisó que de los cerca de 513.000 damnificados, más de la mitad son niños, muchos de los cuales viven en refugios temporales.

Fuente: NA.