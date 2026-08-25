Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves a las 15:30 por las semifinales del Mundial de hockey femenino 2026. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y definirá a uno de los finalistas del certamen. El partido se prodrá ver en vivo por ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.

La Selección Argentina llegó a esta instancia después de empatar 0 a 0 con Bélgica durante la jornada del lunes. La igualdad le permitió conservar el primer puesto del Grupo F de la segunda fase y mantener su invicto en la competencia.

El conjunto dirigido por Facundo Ferrara ya había garantizado su clasificación tras la goleada conseguida el sábado frente a España. Sin embargo, el duelo con las belgas era determinante para definir el orden de la zona y establecer los cruces.

Un empate que aseguró el primer puesto

El partido presentó un desarrollo equilibrado durante la primera mitad. Bélgica apostó por una presión alta y obligó al conjunto argentino a asumir una postura más defensiva para controlar los avances de las locales.

En el tercer cuarto, Las Leonas consiguieron adueñarse de la iniciativa y avanzaron con mayor frecuencia sobre el área rival. Durante los últimos 15 minutos, las belgas volvieron a generar las situaciones más peligrosas.

La arquera Cristina Cosentino tuvo una actuación decisiva para mantener el arco argentino en cero. Sus intervenciones permitieron sostener un resultado que garantizó el liderazgo del grupo y el cruce con Australia.

Evitaron a Países Bajos en semifinales

La primera posición también permitió evitar un enfrentamiento con Países Bajos, seleccionado anfitrión y principal candidato al título. Las neerlandesas jugarán la otra semifinal frente a Bélgica.

“Nos vamos muy contentas. Siempre queremos ganar con esta camiseta, pero hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. Queríamos quedarnos en Bélgica y disputar la final en Países Bajos”, expresó Victoria Granatto después del encuentro.

De esta manera, las vigentes subcampeonas mundiales buscarán llegar nuevamente al partido decisivo. En la edición anterior, disputada en 2022, Argentina perdió la final frente al conjunto neerlandés.

La ilusión de alcanzar la tercera estrella

El seleccionado nacional cuenta con dos títulos mundiales en su historia. El primero fue conseguido en Perth 2002, mientras que la segunda consagración llegó como local en Rosario 2010.

La jornada del lunes también terminó con una buena noticia para el hockey argentino, ya que Los Leones vencieron 5 a 3 a India y consiguieron su clasificación a las semifinales del torneo masculino.

La última vez que ambos seleccionados argentinos alcanzaron simultáneamente esta instancia fue en el Mundial de La Haya 2014. Ahora, Las Leonas intentarán superar a Australia y mantener intacta la ilusión de conquistar su tercera estrella.