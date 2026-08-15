Las Leonas no pudieron con Estados Unidos en su debut en el Mundial de Hockey 2026 y se conformaron con un empate. Argentina igualó 1-1 ante las norteamericanas en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en el inicio del Grupo B del torneo que se disputa en paralelo en Países Bajos y Bélgica. Brisa Bruggesser abrió el marcador para el equipo de Fernando Ferrara, pero Emma DeBerdine igualó para las estadounidenses.

El partido tuvo a Argentina como equipo más dominante en los momentos clave, pero la efectividad le jugó en contra. Las Leonas generaron constante peligro a través de los córners cortos (seis en total), pero la falta de precisión en los momentos decisivos le costó los tres puntos ante una selección estadounidense que supo defender y castigar en la única oportunidad que necesitó.

Tras la primera fecha, el Grupo B quedó con Alemania liderando con tres puntos tras golear 3-0 a Escocia en el otro partido de la zona. Argentina y Estados Unidos comparten el segundo lugar con un punto cada una, mientras que Escocia cierra la tabla sin unidades.

El próximo desafío para las albicelestes llega el lunes 17 de agosto a las 12 del mediodía de Argentina, nuevamente en Wavre. El rival será Alemania, que arrancó el torneo con una goleada contundente y llega como líder del grupo.

Las Leonas necesitarán ganar para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia y deberán mejorar la efectividad en los córners cortos que les faltó en el debut.

Fuente: TyC Sports Online