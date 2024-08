Las Leonas volvieron a hacer historia, ésta vez en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección argentina se subió a su sexto podio en las últimas siete ediciones para recibir las medallas de bronce respectivas por el sufrido triunfo en la tarde francesa ante Bélgica en el Estadio Yves-du-Manoir.

El plantel Albiceleste debió esperar unas horas para ser parte de la ceremonia porque antes tuvo lugar la definición ganada por Países Bajos ante China para quedarse con su cuarto oro desde Pekín 2008 a la fecha. El país neerlandés eliminó a las sudamericanas en las semifinales por un abultado marcador de 3-0 y las relegó al duelo por el tercer puesto.

Desde Sídney 2000, acumula tres platas y misma cantidad de bronces. Solo se quedó sin nada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando cayó ante Países Bajos en los cuartos de final. En Los Ángeles 2028 buscará nuevamente la primera medalla dorada entre las mujeres, algo que ya logró la rama masculina con Los Leones en Brasil.

Las medallistas olímpicas inmortalizaron el bronce en París con una selfie.

Los nuevos desafíos tendrán una baja anunciada porque la capitana, Rocío Sánchez Moccia, abanderada argentina en los JJOO, se despidió de sus compañeras: “Gracias, las quiero mucho a todas. Me encantó ser parte de este equipo, me dieron toda la fuerza para llegar hasta acá. Las voy a extrañar un montón. Somos lo más, Argentina siempre, pero siempre. Esto es Argentina, carajo. Esto son Las Leonas, sin sufrir no somos Argentina. Me encantó ir hasta el final con ustedes, las voy a extrañar mucho. Gracias por todo, en serio”.

Este deporte se afirma como el tercero más laureado en el ámbito nacional con 7 medallas (1 de oro, 3 de plata, 3 de bronce), lejos de las 11 y las 24 aportadas por la vela y el boxeo, respectivamente. Además, le saca dos de ventaja al atletismo (5) en la lucha por la última posición del podio. El mismo que acaban de firmar Las Leonas.

¡Las Leonas son de bronce🥉! El seleccionado argentino de hockey femenino logró su sexto podio olímpico.



Los #JuegosOlímpicos de #París2024 los vivís en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/2o6A4MXM42 — TVP (@TV_Publica) August 9, 2024