La situación se complica para los usuarios del transporte público de pasajeros, porque los empresarios del interior del país, nucleados en FATAP, decidieron agudizar las medidas de fuerza, ante la falta de respuesta del Gobierno. En la arena local, las empresas se encuentran en la misma situación y reafirman las acciones tomadas por las entidades que los nuclean.

En este sentido, Ricardo Delcausse contó a Ahora ElDía que en la jornada del jueves estuvieron reunidos con el Concejo Deliberante para habla del contexto que se está viviendo y del cual la ciudad no está exenta.

“Nos atendieron muy bien, porque es la primera vez que nos reunimos con una parte del Concejo, entendieron la situación, y otra no queda. Hasta que no se sepan las nueva normas que va a tomar el gobierno con respecto a los subsidios, no sabemos qué va a pasar en enero y febrero”, expresó Delcausse.

En la reunión que mantuvieron con el Concejo Deliberante, los empresarios les informaron a los nuevos funcionarios que reducirían la frecuencia del transporte, por lo que los colectivos pasarían por sus respectivas paradas cada 45 minutos o una hora.

“Es la realidad que nos toca vivir con estos aumentos, sino directamente tenes que parar del todo el servicio”, explicó el empresario de la línea 1 y 4.

“Estamos igual que todo el país en el tema transporte, hay una incertidumbre muy grande, lo que sabemos que el gasoil nos aumentó dos veces en un día”, agregó y adelantó que a la noche el último colectivo que funcionará será uno a las 22 hs y es muy posible que saquen el servicio de los domingos que ya genera pérdidas y en este contexto se hace insostenible.

Delcausse informó que cada unidad consume entre 80 y 100 litros de gasoil por día y esto genera un costo de funcionamiento millonario.

La semana que viene, los empresarios volverán a juntarse con el Concejo Deliberante a la espera de otras medidas que pueda anunciar el gobierno. Además aguardan cuál será la posición que tomará la provincia con respecto a los subsidios.

En tanto, se pidió que luego de tener más certezas convocar a una sesión extaordinaria para tratar el costo del boleto, que podría llegar a valer, si la situación se mantiene de esta forma, entre $400 y $450-

Diariamente aproximadamente 12 mil gualeguaychuenses utilizan el transporte público en la ciudad y en los últimos años se ha incrementado su uso debido a la situación económica del país, por lo que la reducción del servicio y el posible aumento de pasaje impactará significativamente en la población.

La posición de FATAP

En un comunicado, confirmaron que “reducirán los servicios a los mínimos operativos indispensables” y anticiparon que suspenden “los servicios nocturnos desde las 21:30, hasta el primer servicio del día siguiente”, señalaron en el texto dado a conocer este jueves.

Cabe recordar que en Paraná y el área metropolitana, las empresas que prestan el servicio ya habían dispuesto suspender los servicios que se prestan en horario nocturno y los usuarios, se habían quedado sin poder viajar entre las 21.30 y las 5 del día siguiente. Esa medida comenzó el 28 de noviembre en la capital entrerriana y los empresarios habían amenazado con agudizar la reducción de servicios.

Los empresarios advierten que no pueden pagar el aguinaldo y afirman que”es inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales”.

Al justificar la paralización del servicio de transporte público de pasajeros durante la noche y la reducción de frecuencias durante el día, los empresarios argumentaron que “numerosas jurisdicciones no han recibido las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País (“el Fondo Compensador”)”, indicaron en el comunicado.

Además, explicaron que “ninguna jurisdicción ha percibido el ajuste de $2.500 millones del mes de noviembre, que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre, como tampoco se ha restituido a las empresas, el saldo del 3% de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte y, que resultan imprescindibles para el pago del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores”.

Por otra parte, las empresas nucleadas en FATAP, puntualizan que “el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), afectó los precios del combustible a precios mayoristas que en interior, se abonan a $ 1.000 por litro”, subrayaron y agregaron que “resulta necesario la reestructuración de los servicios, hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos”.

Desde FATAP, afirman que “persistirá en el diálogo y la búsqueda de soluciones, pero no demorará la adopción de medida alguna, por drástica y dolorosa que sea, con el fin de salvaguardar la existencia de sus afiliadas y de los puestos de trabajo que generan”.