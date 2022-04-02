Por Fabián Miró

Como cada 2 de Abril, se vivieron momentos emotivos con la lectura de cartas escritas por tres mujeres que aquel lejano 1982. En aquel año eran estudiantes de nivel secundario.

La ceremonia por los 40 años fue tan multitudinaria como emotiva; contó con la presencia de delegaciones de establecimientos educativos-nivel primario y secundario- de la ciudad y de la ruralidad que sumaron más de treinta instituciones, las fuerzas de Seguridad-Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Provincial, y efectivos del Ejército Argentino, como así también el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La ciudadanía participó, como nunca antes, en un número importante, reconociendo a nuestros héroes como verdaderamente se lo merecen. El marco fue imponente.

Los chicos de las escuelas con sus banderas, las fuerzas de seguridad y armadas, legisladores, funcionarios municipales, del Ministerio Público Fiscal, Concejales del Oficialismo y de la Oposición, autoridades de la Departamental de Escuelas, el Consulado Uruguayo y los veteranos, sus seres queridos, las hermanas de Raúl Dimotta y Carlos Mosto ( caídos en acción) y en el Monumento a los Caídos y ex Combatientes de Malvinas se realizó el acto oficial por las cuatro décadas de la gesta en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

Los veteranos de la Guerra y los familiares de los caídos se ubicaron al lado de la bandera argentina y a pocos metros de una escultura con el formato de un sol que en su centro tiene caladas las Islas diseñado por el artista Martín Naeff y cartas que luego fueron leídas por sus propias autoras.

El Himno Nacional y la Marcha a Entre Ríos precedieron a los dos únicos oradores que fueron Martín Piaggio y el ex combatiente, Miguel Mista.

Piaggio señaló que “estamos levantando nuestra voz para que todo el mundo, en paz, pueda revertir el coloniaje en general. No es justo y los instrumentos se han perfeccionado, algo que lamentablemente vemos todos los días, y aún por estas horas” enfatizó y agregó que es “como los que no tienen fuerza y la aplican sobre los débiles”. Indicó que “en un día tan especial un mensaje para todos, pero en especial para los más jóvenes. Muchas veces pasamos buscando referencias en supuestos héroes que son como importados, de afuera y Argentina tiene sus héroes. En particular, Gualeguaychú, tiene los suyos y ese reconocimiento es para siempre”. Finalmente pidió un “aplauso para ellos, para la familia, para los que no están, para sus familiares para los que cayeron en Malvinas, el Sargento Dimotta y el soldado Carlos Mosto. Hoy en un día tan especial nos abrazamos todos en la búsqueda de este sentimiento común ratificando con mucha fuerza que Las Malvinas fueron son y serán Argentinas”-

Miguel Mista recordó que “después de 40 años de aquella gesta y como cada año nos volvemos a reunir para conmemorarla”.

Recordó que “cuando chico soñaba con servir y defender a mi patria. Fue así que me incorporé a la Infantería de Marina de la Armada Argentina”.

“El 2 de Abril de 1982, con 20 años, como personal de cuadro de la IM, pisaba por primera vez el suelo malvinense. Mi corazón se inundó de distintas emociones, pero principalmente de orgullo por poder estar en ese momento”.

Dijo que “en la islas tuve el honor de estar a cargo de valientes soldados que con tan solo 18 años demostraron un gran compromiso y profesionalismo para formar un competente grupo de artillería. Nuestras armas en el combate fueron las pesadas, fieles piezas de obuses con las que amedrentamos el avance del enemigo sobre nuestras posiciones”.

Pese a las dificultades “estábamos dispuesto, sin dudarlo, a dar la vida por esta causa noble y soberana”.

Señaló que “las cosas no sucedieron como esperábamos y nos tocó dejar las trincheras con mucho pesar y el regreso a nuestros hogares sumó un nuevo sentimiento en nuestros corazones. Una sensación de vacío y desamparo que solo podía aplacarse con la promesa de que algún día volveríamos para hacer flamear nuestra enseña patria en nuestra Malvinas”.

Remarcó que “hoy, 40 años después, nuestro compromiso con la causa Malvinas sigue intacto y no renunciamos a esa parte de nuestro suelo argentino que quedó custodiado por nuestros héroes caídos. Dedicaré hasta el último aliento de nuestra vida para contarles a los que nos continúan”.

“Aún debemos cumplir sueños, entre ellos el de concretar definitivamente la sede de nuestro espacio, en donde podamos reunirnos y compartir nuestras vivencias”.

Otro es el de “nuestros camaradas logren obtener el acceso a una atención médica completa y competente, para que ningún veterano tenga que renunciar a su vida como lamentablemente y evitablemente viene aconteciendo”.

Las cartas

La docente Gladys Torres de Goiburu le entregó hace algunos años a Mista, cartas escritas por sus alumnas en abril de 1982 con las islas ya recuperadas por fuerzas argentinas. Dichas cartas, con mucha emoción fueron leídas por sus autoras.

María José Adamo contó que cuando “escribí esa carta tenía 14 años un 2 de Abril de hace 40 años, en tercer año, tercera división de la ENOVA. Ese viernes al escuchar que las Malvinas habían sido recuperadas, me causó una gran emoción. Pienso que con nuestra fe de argentinos, esto no concluya en una guerra y sería triste que se solucione de esa manera que termine con la vida de muchachos inocentes. Y si esto llegara a pasar quedarán en la historia como héroes que participaron en la recuperación de nuestras islas.

Andrea Frutos, otras de las alumnas que escribió, con la voz quebrada por la emoción dijo que “esta carta la escribí con 15 años que dice que todo aquel Ser Argentino tiene que orar a Dios para que Él nos ayude a entender esta situación que estamos viviendo con relación a nuestras Islas Malvinas para que los encargados de dicha misión enfrenten la situación de manera pacífica, y que no produzca una situación catastrófica que sería una guerra”.

Finalmente, Rita Ávalos, leyó su carta “El 2 de Abril de 1982 cuando me enteré que las Islas habían sido recuperadas de los ingleses, y al saber que por segunda vez nuestra enseña patria flameaba en nuestras Malvinas fue emocionante e histórico. Y sé que el día de mañana cuando sea mayor, podré contar con orgullo que cuando festejaba mis 16 años, lo hacía, también por las Islas Malvinas”.