¿Las mascotas transmiten el Covid-19?: la palabra de un veterinario de la ciudad

Consultado por ElDía, el médico veterinario Leonardo Casarotto se refirió al tema. Sobre los perros dijo que se trata de “un animal que no se contagia y no desarrolla la enfermedad”. Pero, igualmente se refirió a algunos puntos básicos a la hora de sacar a pasear la mascota: “el tiempo tiene que ser el menor posible, no las largas caminatas por el parque, la costanera, en el barrio, a las que estábamos acostumbrado a realizar. Cuanta más distancia recorra el animal mayores posibilidades tendrá de levantar el virus, aunque no hay evidencia de que los coronavirus de nuestras mascotas más comunes hayan infectado a los humanos en el pasado reciente o viceversa”.

Al regreso de un paseo, se recomienda limpiarle patas, manos y hocico con agua y jabón. “Nunca lavandina, como he escuchado por ahí. Eso sería incurrir en un acto de maltrato animal”, enfatizó el veterinario.

Por otro lado, contó que “en pruebas experimentales en laboratorios, células de gatos y hurones fueron infectadas exitosamente con el Covid-19, aunque estos no quiere decir que sean portadores de la enfermedad”. De hecho, “no existe evidencia alguna, como tampoco caso alguno de contagio de ninguna de las dos especies, para tranquilidad de muchísima gente que está, con toda lógica, muy susceptible con informaciones malinterpretadas y falsas que divulgan las redes sociales y algunos medios de comunicación”.

“Estamos hablando de un virus humano por lo que descarto contagios por parte de las mascotas”, ratificó Casarotto.

“Lamentablemente se habla demasiado y con poco conocimiento”, se quejó, respecto a toda la información que circula sobre las mascotas y la pandemia.

Se cree que el SARS-CoV-2 (nombre científico del virus) se originó en los murciélagos, concretamente en la ingesta de estos animales por ciudadanos chinos en lo que es una práctica ancestral en el gigante asiático.

Al respecto, sobre la presencia de murciélagos en Gualeguaychú el profesional recordó que “no hace demasiado tiempo se detectó un ejemplar con rabia, situación que llevó a que la gente tenga más cuidados con estos animales. Se recomienda no manipularlo, evitar el contacto y denunciar a las autoridades sanitarias cuando ve un ejemplar tirado en la calle o muerto. No tenemos que preocuparnos de un eventual contagio, sí de un murciélago con rabia”, indicó.

Por último, Casarotto contó a ElDía que en la actualidad se baraja la posibilidad de que el pangolín (mamífero en peligro de extinción y, según National Geographic, la especie más traficada del mundo) sea el origen de la pandemia de coranavirus. “Un grupo de investigadores chinos han aportado un nuevo dato al respecto: en los restos de dos ejemplares congelados se encontró la presencia de dos variantes nuevas de la coronavirus similares en un 85,5 y un 92,4 por ciento respecto a la actual causante de la epidemia global, la SARS-CoV-2”, analizó el veterinario.