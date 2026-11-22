A pesar de la lluvia, una multitud se movilizó este sábado por la tarde desde los Obeliscos de la Costanera hasta los Galpones del Puerto. En un clima festivo, pero de fuerte conciencia social y política, exigieron presupuesto para las áreas de Género y Salud, trabajo digno, y repudiaron las expresiones de odio y discriminación.

Puede interesarte

La convocatoria logró reunir a un gran número de personas autoconvocadas, que acudieron solas, en familia o con amigos, así como también agrupaciones de distintos puntos de Entre Ríos: Orgullo Gchú; Las Diversas Gchú; Diversidad Viva Villa Elisa; Comoc Concordia; Orgullo C. del U.; Orgullo Disidente Paraná; y Diversidad Gualeguay.

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía

Crédito: MR Fotografía