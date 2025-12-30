La movilización surgió a raíz de la muerte de Berrugón, un perro comunitario que vivía en la calle en la zona de Costanera y que fue atropellado por un motociclista que circulaba a gran velocidad haciendo willys.

Los proteccionistas marcharon por la calle 25 de mayo hasta el frente de Tribunales y exigieron mayor control por parte de las autoridades de Tránsito.

“La muerte del perro es la consecuencia del incumplimiento de ordenanzas municipales, como la de castraciones, si a la madre de ese animal se la hubiera castrado, no hubiera tenido cachorros que terminaron en la calle como este animal. Además, también está el incumplimiento de la ordenanza de los escapes libres y de conducción temeraria. A tránsito le corresponde controlar las motos. Si ese control hubiera estado, esto no habría pasado”, expresó María Antúnez a Ahora ElDía.

