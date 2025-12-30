MALTRATO ANIMAL
Las mejores fotos de la marcha por "Berrugón", el perrito asesinado en la Costanera de Gualeguaychú
La marcha bajo la consigna de “Justicia por Berrugón” tuvo lugar el lunes por la tarde. Un grupo de proteccionistas y vecinos reclamaron la correcta aplicación del Programa de Equilibrio Poblacional y de la ordenanza que prohíbe los escapes libres y la conducción temeraria.
La movilización surgió a raíz de la muerte de Berrugón, un perro comunitario que vivía en la calle en la zona de Costanera y que fue atropellado por un motociclista que circulaba a gran velocidad haciendo willys.
Los proteccionistas marcharon por la calle 25 de mayo hasta el frente de Tribunales y exigieron mayor control por parte de las autoridades de Tránsito.
“La muerte del perro es la consecuencia del incumplimiento de ordenanzas municipales, como la de castraciones, si a la madre de ese animal se la hubiera castrado, no hubiera tenido cachorros que terminaron en la calle como este animal. Además, también está el incumplimiento de la ordenanza de los escapes libres y de conducción temeraria. A tránsito le corresponde controlar las motos. Si ese control hubiera estado, esto no habría pasado”, expresó María Antúnez a Ahora ElDía.
