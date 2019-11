Las mejores frases del Jefe y el Subjefe de la Policía de Gualeguaychú

- Si yo no supiera donde están los kioscos de droga en la ciudad me tengo que ir, a mi me pagan un sueldo para eso y es mi obligación saber los lugares en donde se comercializa la droga en la ciudad. Cómo la atacamos, de qué manera llevamos adelante el trabajo de campo, lo discutiremos con quienes tengamos que hacerlo. Lógicamente que sabemos dónde están, pero no es tan sencillo atacarlos y desbaratarlos. Hemos avanzado mucho con la Ley de Narcomenudeo, pero la droga es un negocio muy grande, con muchas ramificaciones que no es sencillo poder terminar con eso. Tememos un mapa de los lugares donde se comercializa la droga, pero también quienes venden van mutando de lugares, no se quedan en un punto fijo porque saben que están siendo investigados. En otros casos lo que hacen es mandar a los “soldaditos” como les llamamos nosotros, que son vendedores menores, para quedar cubiertos los vendedores grandes.